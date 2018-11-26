В США из-за снегопада отменили тысячи авиарейсов 26.11.2018, 15:27

Сегодня снежная буря сдвинется к северо-востоку страны.

В воскресенье, 25 ноября, на северо-западе США из-за сильного снегопада пришлось отменить более тысячи авиарейсов, пишет mignews.com.

Было рекомендовано ограничить выезды и быть в безопасных местах, так как снегопад должен был принести сильные порывы ветра, сложную проходимость на дорогах, а покров снега обещали около 30 см.

Авиакомпании в международных аэропортах Чикаго, О'Хара и Мидуэй, отменили 914 рейсов, согласно информации FlightAware.

Также сообщалось, что рейсы отменили в Канзас-Сити.

Порядка 500 рейсов в аэропортах этого штата задерживали.

Также проблемы из-за непогоды были в аэропортах таких штатов, как Айова, Миссури, Небраска.

Сегодня, 26 ноября, снежная буря сдвинется к северо-востоку страны и затронет Индиану и Мичиган.