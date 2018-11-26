«Нужно сделать пряники белорусским национальным брендом» 6 26.11.2018, 15:47

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Раиса Булова

История программиста, который стал кондитером.

Если в Минске и можно найти героев, которые являются лучшей анти-рекламой эйджизм, то это Раиса. Ей 63 года, у неё есть внуки, она печёт пряники и хочет продавать их иностранцам. А еще она ушла из ИТ-сферы как раз в то время, когда она начала сотрясать Беларусь. А еще она ведет занятия по йоге. KYKY поговорил с женщиной, в которой запас Внутренней энергии, кажется, в сотню раз больше, чем в наивной двадцатилетних и уже Утомлённая тридцатилетних.

В 50 лет я впервые села за руль автомобиля, начала увлекаться вождения. А моя дочь в свои 37 лет мне говорит, что она что-то не успеет, что ей уже поздно чем-то заниматься. Да можно только до 50 лет думать о будущем! Надо искать, искать и искать. Куда душа потянулась, туда бежать бегом и пробовать. Именно так четыре года назад я начала печь пряники.

«Если бы осталась в профессии программиста, жила бы сейчас в огромное Коттедж»

Во времена моей молодости в другие страны люди НЕ уезжали - после школы все хотели быть космонавтами или стать врачами. Я жила на севере - Рижское летно училище среди наших всегда было самым модным. Ребята работали механиками, вертолётчиками, а девушки много занимались кибернетик и инженерией, я и сама пошла на ФизФак. Да, я по Образование физик, но так получилось, что за время учебы попала в отдел программирования. Позже, когда я проработала в гос учреждении какое-то время, в стране программистов начали немного расформировывать, пошло броуновское движение. Здесь и сложилась внутренняя позиция: мне очень хотелось работать с детьми.

У меня небольшой огород под окнами, я его Коппола вечно и думала: «Где бы поблизости какой кружок организовать?» В ЖЭС, может, пойти, сказать: «Дайте нам хоть какой-то уголок, будем там что-то делать».

И тут мне сами сделали предложение: «В 153-й школе первый компьютерный класс открылся, НЕ хотели бы вы попробовать?» Недолго думая, я пришла, посмотрела кабинет и согласилась преподавать информатику и азы программирования. Согласилась и увлеклась так, что еще темно было на улице, а дети в школу уже стучались и я в кабинет сидела.

Это был 1991 год. Нам еще тогда «корветы» (советский 8-разрядный Персональный компьютер, - Прим.) приносили. В детей такой азарт, глаза горят, а у меня - и того сильнее. Много лет я проработала с огромным удовольствием, а потом у всех компьютеры стали НЕ хуже, а лучше, чем в школе.

Интерес к программированию стал падать, совершенно. Чего НЕ скажешь о том времени, когда я только пришла ... Тогда было чудом написать пару команд на Бейсик (Сокращение от английского Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code - Прим.) - и чтобы результат появился! Помню, к нам в школу приезжали французы. Дети совершенно друг друга не понимали, в них же разные языки. Но на Бейсик у всех всё было одинаково: у француза кружок появился, в нашего - квадрат. Счастье! И вот, уже все друг друга все любят: французы - беларусов, белорусы - французов.

А потом пошел спад, когда компьютеры стали чем-то сродни телевизора. Пропал интерес трудиться, больше возможностей стало возлагаться на машину, чем на человека. Программирование - это труд: все новое и неизвестное, а вы пробуете этот хаос кода упорядочить. Но когда сфера на слуху - что там уже пробовать? Можно обойтись и без программирования: раз-раз, три кнопки увы - и уже какая-то программа заработала, всё сама делает.

А ты лежи на диване, к ногой помахивай. Дети всё равно ищут легкий путь, даже в компьютерной графике и анимации. Photoshop - всё готово, Corel - всё готово. Самому ничего делать не надо. А когда-то большинство моих учеников выигрывали Олимпиады - сейчас они работают в крупных компани, например, в EPAM. Конечно, сейчас: не все поголовно айтишники начали лениться.

Но когда программирование только начиналось, все программы составлялись вручную, надо было мыслить логически, а сейчас человек просто составляет всё из готовых кусочков. Хотя я не против того, что теперь всё заменяется машинами. Сегодня на велосипеде далеко не уедешь - если нужно приехать к морю, лучше в машину сесть, а не идти пешком.

Да и внуки тоже хотят быть айтишниками. У моего внука есть к этому все Данные, к тому же он на робототехнику ходит. Если бы я осталась в профессии программиста, а не перешла на преподавательскую деятельность, сто процентов - жила бы сейчас в огромное Коттедж, а не в квартире!

Мы и тогда хорошо зарабатывали, а сейчас эта отрасль чуть ли не самая обеспеченно. Но в какой-то момент она стала очень смутные. Я из профессии ушла и не жалею. Работу с детьми я выбрала осознанно - не в бухгалтер же ушла. За компаниями и новостями не особо слежу, Прокопеню не знаю. Слежу только за детьми, которые побеждают на Олимпиаде.

«Я поехала с пряниками в Парк Победы и произвела там фурор»

Но со временем мне стало некому отдавать свою энергию в школе. Кому это надо? Пара глаз у кого-нибудь светится, остальные все тухлые. И у меня стало всё тухнуть внутри. Но я человек творческий, помимо работы всегда что-то делаю:C cоциальными сетями для продажи пряников мне помогают мои ученики. В гости пришла девочка – ей было лет 10, стала в телефоне показывать какие-то фотографии.

Я спрашиваю: «Даша, а что это такое?» Она говорит: «Инстаграм! Я занимаюсь танцами и выкладываю фотографии, общаюсь с девочками, которые тоже любят танцы». И я себя там зарегистрировала. И тут приходит моя помощница Оля (которая уже заканчивала институт) и удивляется: «Раиса Васильевна, вы есть в Инстаграме?» Она стала мне со всем этим помогать, потом подключила подругу Яну – теперь она наш smm-менеджер. Надеюсь, скоро выйду на большую арену и создам белорусский народный пряник – Чехия будет мечтать о наших пряниках! Кто бы что ни говорил, ручной труд обязательно останется.

Он сейчас возрождается, люди сначала кинулись в автоматизацию, и творчество начали забывать, а сейчас это всё снова в тренде. Йога, путешествия и удобное оправдание «я на пенсии» Путешествия – это мой конёк, и к этому меня потянули пряники. Ярмарки проходят везде и всюду. Я люблю путешествовать со своими подругами, мы периодически садимся в машину и куда-нибудь едем, недавно были в Суле. Для меня не обязательно ехать в Дрезден: даже поездка по Беларуси меня вдохновляет так, что после неё я могу горы свернуть. Больше всего люблю путешествовать на машине и останавливаться в маленьких городах, наблюдать за людьми, пока пьешь чашечку чая в кафе. Я всегда чувствовала, что от состояния нашего тела зависит многое. В СССР никто ничего о йоге не знал, но мы с подружкой брали коврики, делали какие-то смешные упражнения, хотя сами не понимали, что они значат. Солнцу поклонялись! А потом нас познакомили с очень серьезным преподавателем, у которого я стала набираться практики. Вообще в 2000-х в Минске группы йоги стали выходить из подполья – в Союзе они были запрещены.

Занятия стали вести просто физкультурники без внутреннего понимания и владения практиками. В итоге я получила диплом мастера по хатха-йоге и сделала группу сама, чтобы не видеть застывшее лицо инструктора и не слышать фразы в духе: «Ровно в 59 минут собрали коврики!» Сейчас мне 63 года, и я веду небольшую группу йоги для тех, кто постарше – уже десять лет ко мне ходят одни и те же люди.

Почему многие боятся пенсии и старости? Это все самопрограммирование, стереотип жизни. Я считаю так: не государство за меня что-то решает, а я решаю сама для себя. Буду я еще сидеть на скамейке и прохожих обсуждать! Уподобляться этим людям? Ну что это будет? В нашей стране трудности часто путают с ленью. Я не спорю, есть у нас проблемы. Но разве государство не дает тебе купить гитару или начать печь пряники? У кого-то же получается! Старость и пенсия – это лень в оболочке, оправдание для того, чтобы ничего не делать – «я же пенсионер». Мне всё время говорили: «Вот через пять лет ты посмотришь...» Ну что же, прошло десять лет, а я все еще смотрю на мир позитивно. Вяжу, шью, вышиваю, то картины из шелка по японской соц, то валяю ... Понимаете, северяне - такой народ. У нас очень мало света на улице - одни ночи и темень. Поэтому надо было что-то делать постоянно, себя развлекать, мы все время чем-то Горели. Вот однажды я приехала в гости к московской подруге, а ее брат говорит: «Посмотрите, как мои друзья пряники делают!» Я попробовала - коржик какой-то. Кошмар и ужас, но роспись сверху очень красивая.

Так я начала печь и рисовать по технике «изнутри идёт» - что вижу, то и рисую. Помню свои первые пряники - думаю, так и ребенок мог рисовать. Я мечтала сделать пряничный собор - такой огромный, с куполами. У моей дочки был день рождения. Я сделала двухэтажный замок, высокое ограждение, в середине - клумба, лошади клумбу объезжают и едут к Дворцовая входа. Лепила, как могла.

Сбрызнула всю конструкция сироп и легла спокойно спать. В шесть утра муж бежит из кухни и кричит: «Рая, замок рухнул!» Я - на кухню, а там вместо замка руины. Смех и грех с этими первыми домами. Создавались они очень долго, даже муж помогал - но я никогда не сдавалась. В школе тогда еще работала. Где-то до 12 ночи составляю план уроков - в информатике же всё время что-то новое, там не возьмёшь пожелтевший конспект. Это математик может с желтыми листами про теоремы Пифагор рассказывать. А у нас каждые полгода вторая операционка. В общем, делала уроки, а в 12 ночи шла на кухню - начиналось пряничное дело. А когда в школе уже совсем смрадом давно, остывших, я себе сказала: «Хватит. Мне от этого не тепло и даже не прохладно. Нужно уходить ».

Сначала я ад пряники самым-самым родным, потом знакомым, потом знакомым знакомых, а потом мне стали даже платить за это. Начала искать союз по пряник, чтобы куда-то со своими работами выходить. Первый «выход» был такой: я поехала с пряниками в Парк Победы и произвела там фурор.

Одна пара меня очень вдохновила: купили пряники, попробовали и прибежали ко мне обратно - чтобы взять родственникам. Мы с этими ребятами до сих пор дружим. Понимаете, молодежь Не любить много возиться. Некоторые берут готовую глазурь, я её делаю сама. И все цвета смешивая сама: бордовый - это свекла, есть облепиха, лимон и прочее. Продукты вожу с дачи, но что-то и покупаю. Это только кажется, что печь пряники - небольшая задача. Мы же: еще не затрагивали процесс росписи!

Можно ли жить, зарабатывай только пряниками (смеется)? Молодым людям - можно. У них цель - только окупиться. А у меня есть квартира, машина ...

Я могу делать это просто в свое удовольствие, но у меня есть цель: я мечтаю сделать пряники белорусским Национальная бренд. Чтобы это было маленькое заведения, куда могли бы приезжать любые туристы - а там продаются Белорусский пряники. Почему такое есть в Германии, Польше, а у нас нет? Потому что каждый получает деньги и ни о чем больше не думает. Ценность пряника должна быть не просто в том, что это пряник, а в том, что это произведение искусства. Конечно, продукция должна быть разная: и миньоны модные, и прочее ... Но я хочу сделать это дело настоящим. И, надо сказать, это очень дорого стоит. Все эти разрешения, документы, сертификат, которые я получаю ... Производство в домашних условие нашим государством вообще запрещено.

А при всем желании заработать на аренду помещения очень сложно. Поэтому я сейчас ищу «человеческий» вариант аренды. Хотя дома что-то делать выходит чище и аккуратнее - пусть ко мне хоть каждый день приходят, проверяют, как я здесь и что делаю. А на производство и тараканы бегают, и еще упаси что. Чехи надо мной вообще смеются - говорят, что у них мне бы давно всё разрешили и еще бы денег ВЛОЖИЛИ, лишь бы я только начала своё дело. Но я хочу работать здесь.

Недавно на Комаровка разрешили легальную продавать свою продукция. Ты платишь 10 рублей - и целый день можешь стоять за прилавках как физическая лицо. Попробовать себя в роли продавца решила моя бывшая ученица, помощница и ныне инженер в EPAM Оля. Говорит, для неё это было то ещё «развлечение». Сказала: «мелким предпринимателей у нас быть тяжело. Это как в интерактивная театре: ты играешь роль милой продавщицы в суровых белоруcских условие, где через проходом от пряников - ряды с колбасой ».

«Если сразу мечтаешь о славе -: это не твоё»

Если ты занимаешься делом Не для кого-то, а для себя - то это истинно твое занятие. Когда я пела, меня никто не хотел слушать. Но я закрывала дверь и напевала сама себе. Если ты сразу мечтаешь о славе (в любом деле) -: это не твоё. Я вот когда-то мечтала быть Марией Кюри. Вообще Современное поколение от нашего очень отличает лень. Об этом говорят даже сами молодые.

А всё почему? Потому что много интересного появилось вокруг, у них есть выбор. К примеру, можно сесть и почитать, а ребенок думает: «Зачем?» Включил телевизор - ему там всё расскажут. Можно даже глаза закрыть и просто слушать. Если раньше информацию нужно было добывать, то сейчас её стоит ограничивать, от неё никуда НЕ скрыться. У каждого телефон, планшет, ноутбук - и тебя же прямо тянет к этой бездонной пасти!

С социальными сетями для продажи пряников мне помогают мои ученики. В гости пришла девочка – ей было лет 10, стала в телефоне показывать какие-то фотографии. Я спрашиваю: «Даша, а что это такое?» Она говорит: «Инстаграм! Я занимаюсь танцами и выкладываю фотографии, общаюсь с девочками, которые тоже любят танцы». И я себя там зарегистрировала. И тут приходит моя помощница Оля (которая уже заканчивала институт) и удивляется: «Раиса Васильевна, вы есть в Инстаграме?» Она стала мне со всем этим помогать, потом подключила подругу Яну – теперь она наш smm-менеджер. Надеюсь, скоро выйду на большую арену и создам белорусский народный пряник – Чехия будет мечтать о наших пряниках! Кто бы что ни говорил, ручной труд обязательно останется. Он сейчас возрождается, люди сначала кинулись в автоматизацию, и творчество начали забывать, а сейчас это всё снова в тренде.

Йога, путешествия и удобное оправдание «я на пенсии»

Путешествия – это мой конёк, и к этому меня потянули пряники. Ярмарки проходят везде и всюду. Я люблю путешествовать со своими подругами, мы периодически садимся в машину и куда-нибудь едем, недавно были в Суле. Для меня не обязательно ехать в Дрезден: даже поездка по Беларуси меня вдохновляет так, что после неё я могу горы свернуть. Больше всего люблю путешествовать на машине и останавливаться в маленьких городах, наблюдать за людьми, пока пьешь чашечку чая в кафе.

Я всегда чувствовала, что от состояния нашего тела зависит многое. В СССР никто ничего о йоге не знал, но мы с подружкой брали коврики, делали какие-то смешные упражнения, хотя сами не понимали, что они значат. Солнцу поклонялись! А потом нас познакомили с очень серьезным преподавателем, у которого я стала набираться практики. Вообще в 2000-х в Минске группы йоги стали выходить из подполья – в Союзе они были запрещены. Занятия стали вести просто физкультурники без внутреннего понимания и владения практиками. В итоге я получила диплом мастера по хатха-йоге и сделала группу сама, чтобы не видеть застывшее лицо инструктора и не слышать фразы в духе: «Ровно в 59 минут собрали коврики!» Сейчас мне 63 года, и я веду небольшую группу йоги для тех, кто постарше – уже десять лет ко мне ходят одни и те же люди.

Почему многие боятся пенсии и старости? Это все самопрограммирование, стереотип жизни. Я считаю так: не государство за меня что-то решает, а я решаю сама для себя. Буду я еще сидеть на скамейке и прохожих обсуждать! Уподобляться этим людям? Ну что это будет? В нашей стране трудности часто путают с ленью. Я не спорю, есть у нас проблемы. Но разве государство не дает тебе купить гитару или начать печь пряники? У кого-то же получается! Старость и пенсия – это лень в оболочке, оправдание для того, чтобы ничего не делать – «я же пенсионер». Мне всё время говорили: «Вот через пять лет ты посмотришь...» Ну что же, прошло десять лет, а я все еще смотрю на мир позитивно.