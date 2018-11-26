Пашинян не поедет в Минск на Евразийский межправительственный совет 1 26.11.2018, 15:47

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Никол Пашинян

Фото: news.am

Политика заменит и. о. первого вице-премьера.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян находися в отпуске. На время отпуска его заменит исполняющий обязанности первого вице-премьера Арарат Мирзоян, пишет panarmenian.net.

Мирзоян сообщил, что он заменит Пашиняна и на международном уровне. В частности, он будет представлять Армению на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске. Заседание пройдет 27 ноября с участием руководителей правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграна Саркисяна. Председательствовать на саммите будет российский премьер Дмитрий Медведев.

Пашинян находится в отпуске с 26 ноября по 5 декабря включительно — для участия в избирательной кампании.

Не так давно армянский политик высказывал претензии к белорусскому правителю. Он обвинил Лукашенко в выдаче азербайджанской стороне закрытой информации об ОДКБ.