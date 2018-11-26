Партия УКРОП предложила свой план по введению военного положения 6 26.11.2018, 15:58

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Фото: ukrop.party

«Украинское объединение патриотов» обратилось к властям страны.

В партии "Украинское объединение патриотов – УКРОП" считают, что в нынешней ситуации объявление военного положения на всей территории Украины нецелесообразно и оно только поможет президенту Петру Порошенко отменить президентские выборы, чтобы удержать власть, сообщает gordonua.com

Полный текст заявления опубликован на сайте партии 26 ноября:

"Учитывая драматические события, которые имели место 25 ноября в Керченском проливе и привели к ранению, захвату государством-агрессором в плен украинских военнослужащих и боевых кораблей и плавсредств, УКРОП выражает искреннюю поддержку и солидарность с украинскими военными моряками и желает раненым скорейшего выздоровления. Мы также призываем международное сообщество содействовать Украине в возвращении по-пиратски захваченных Россией украинских моряков.

В то же время, учитывая признаки отсутствия должного планирования и проведения морского перехода захваченных кораблей, требуем создания временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по изучению этого вопроса.

На протяжении последних недель мы были свидетелями интенсификации обсуждения представителями партии власти различных сценариев срыва выборов из-за низких показателей электоральной поддержки действующего президента и его партии. Уже очевидно, что Петр Порошенко хочет отмены президентских выборов, чтобы любым путем удержаться у власти и не отвечать за совершенные преступления.

В этом контексте проведение политического телевизионного шоу с беспрецедентной прямой трансляцией заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно введения военного положения вызывает серьезные сомнения и аргументированные подозрения относительно настоящих мотивов действий президента Порошенко и украинской власти.

Напоминаем, что те же действующие лица в украинской власти не ввели военное положение:

в феврале 2014 года, после начала российской спецоперации в Крыму;

после решения Госдумы РФ о разрешении президенту России использовать вооруженные силы на территории Украины;

после решения Госдумы РФ об аннексии Крыма и включении его в состав РФ;

после массового захвата воинских частей, военного имущества ВС Украины на территории Крыма;

после развертывания весной 2014 года вооруженных сил РФ вдоль границы с Украиной;

после начала проникновения на территорию Украины нерегулярных военных формирований РФ с целью дестабилизации ситуации и ведения партизанской войны;

после массовых убийств нерегулярными военными формированиями РФ граждан Украины в Донецкой и Луганской областях и захвата органов власти, а также военных и приравненных к ним по статусу частей на соответствующей территории Украины;

после обстрелов территории Украины с территории РФ, в том числе таких, которые привели к значительным потерям живой силы и техники военными подразделениями ВС Украины;

после сбития в воздушном пространстве Украины самолета малайзийской авиакомпании и гибели на территории нашей страны около 300 граждан иностранных государств;

после введения на территорию Украины регулярных подразделений вооруженных сил РФ в августе 2014 года;

после вероломного уничтожения регулярными подразделениями вооруженных сил РФ сотен украинских военнослужащих под Иловайском;

после многочисленных нарушений перемирия в рамках так называемых Минских договоренностей;

после применения регулярных и нерегулярных подразделений вооруженных сил РФ в боях в донецком и луганском аэропортах;

после проведения в январе – феврале 2015 года наступательной операции под Дебальцево, о причастности к организации которой заявлял президент РФ Владимир Путин.

Каждый из этих случаев и все они вместе должны были стать причиной введения военного положения, но президент и верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко не сделал этого. За пять лет войны даже не было применено военное патрулирование.

Несмотря на все основания полагать, что решение президента о введении военного положения имеет другие причины, чем защита и оборона Украины, "Украинское объединение патриотов – УКРОП" поддержит при голосовании в Верховной Раде Украины это предложение при таких условиях:

Принятие президентом Украины до голосования в Верховной Раде Украины его представления о введении военного положения решения о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией.

Принятие СНБОУ и одобрение президентом Украины решения о закрытии границы с РФ, введение существенных ограничений и запретов на взаимные поездки определенных категорий граждан.

Принятие СНБОУ и принятие президентом Украины решения о запрете деятельности на территории Украины каких-либо организаций или учреждений, которые финансируются или каким-либо образом аффилированы с государством-агрессором.

Аресты на территории Украины имущества Российской Федерации, частных капиталов, имеющих российское происхождение. Запрет бизнеса, инвестирования российского капитала в Украине.

Президент Украины также должен принять принципиальные решения относительно дальнейшей судьбы российской пятой колонны в Украине, в частности кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

УКРОП также считает, что в нынешней ситуации объявление военного положения на всей территории Украины является нецелесообразным. Мы выступаем за введение режима военного положения на территориях, прилегающих к районам боевых действий – Донецкой, Луганской областей и акватории Азовского моря.

УКРОП появился в самые тяжелые для нашего государства времена как партия патриотизма и обороны. Интересы безопасности и защиты нашего государства – не место для компромиссов, политических торгов и интриг.

Господин президент, государство надо любить и защищать, а не торговать его интересами!

Слава Украине и ее защитникам!"