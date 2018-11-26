закрыть
26 ноября 2018, понедельник, 17:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Зинаида Михнюк: Важно искренне служить своим принципам

1
  • 26.11.2018, 16:10

Глава профсоюза РЭП поблагодарила белорусов за поддержку и понимание.

Об этом глава независимого профсоюза РЭП Зинаида Михнюк написала в «Фейсбуке»:

- Это я в Оранчицах. Очень захотелось в места, где родилась и выросла. Совсем недавно я отмечала дату, после которой чувствуешь себя "круглой отличницей". Мечтала, как буду баловать внуков, вязать крючком и больше времени проводить в огороде.

"Дело профсоюзов" сильно изменилось мою жизнь. Мои коллеги показали, насколько важно, искренне служить принципам независимого профсоюзного движения! Жыве Беларусь!

Благодарю всех за поддержку и понимание.


популярное за неделю

Мнение

А боеголовку ты дома не забыл?
А боеголовку ты дома не забыл? Ирина Халип
Я тогда уже победил
Я тогда уже победил Аркадий Бабченко
Ну что стоишь, городовой?
Ну что стоишь, городовой? Максим Винярский
Мог ли чекист стать главным в Интерполе?
Мог ли чекист стать главным в Интерполе? Леонид Невзлин