Зинаида Михнюк: Важно искренне служить своим принципам 1 26.11.2018, 16:10

Глава профсоюза РЭП поблагодарила белорусов за поддержку и понимание.

Об этом глава независимого профсоюза РЭП Зинаида Михнюк написала в «Фейсбуке»:

- Это я в Оранчицах. Очень захотелось в места, где родилась и выросла. Совсем недавно я отмечала дату, после которой чувствуешь себя "круглой отличницей". Мечтала, как буду баловать внуков, вязать крючком и больше времени проводить в огороде.

"Дело профсоюзов" сильно изменилось мою жизнь. Мои коллеги показали, насколько важно, искренне служить принципам независимого профсоюзного движения! Жыве Беларусь!

Благодарю всех за поддержку и понимание.