Порошенко подписал указ о введении военного положения в Украине 5 26.11.2018, 16:10

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(обновлено) Президент Украины предлагает ввести военное положение на 60 дней.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения после конфликта российских и украинских кораблей в Керченском проливе. Документ опубликован на сайте главы государства.

Согласно указу президента, военное положение должно вступить в силу с сегодняшнего дня и будет действовать 60 суток — до 25 января 2019 года. В связи с этим Генштабу Украины поручено организовать частичную мобилизацию.

Чтобы положения этого документа вступили в действие, Верховная Рада сегодня должна дать за него при голосовании не менее 226 голосов.

Внеочередное заседание состоится в 17:00 по минскому времени.

Сайт "Гордон" приводит основные положения указа Порошенко:

"1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине" (прилагается, секретно, без пункта 12 – несекретно). 2. Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. 3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования", – сказано в тексте подписанного президентом Указа №390/2018.

В соответствующем решении СНБО отмечается, что "действия Российской Федерации против кораблей Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, которые имели тяжелые последствия, составляют преступление вооруженной агрессии и подпадают под пункты "с" и "d" статьи 3 Резолюции 3314 (XXIX) Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года".

"Признать необходимым введение в Украине особого правового режима для создания условий по отпору вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности, устранению угроз государственной независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины… Предложить президенту Украины ввести с 14 часов 00 минут 26 ноября 2018 военное положение в Украине сроком на 60 суток до 14 часов 00 минут 25 января 2019 года", – сказано в решении СНБО.

В то же время на сайте парламента зарегистрирован внесенный главой государства проект закона об утверждении указа президента Украины "О введении военного положения в Украине".

В нем также предписывается Министерству иностранных дел Украины "обратиться к государствам, которые подписали Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 года, с предложением немедленно организовать консультации по поводу акта вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".

"Министерству обороны Украины, Генеральному штабу Вооруженных сил Украины безотлагательно в установленном порядке уточнить мобилизационный план Вооруженных сил Украины, в частности, объемы призыва резервистов оперативного резерва первой очереди… Генеральному штабу Вооруженных сил Украины безотлагательно… подать президенту Украины предложения о введении в действие документов по вопросам применения Вооруженных сил Украины и других военных формирований;… организовать противовоздушную оборону Украины с целью прикрытия важных государственных объектов, промышленных районов, административных центров государства и группировок войск (сил) от ударов с воздуха", – говорится в решении СНБО.

Также предлагается "предусмотреть меры частичной мобилизации, организовать и провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва в необходимых объемах".

Администрации Государственной пограничной службы Украины предписано "усилить охрану государственной границы с Российской Федерацией и административной границы с Автономной Республикой Крым".

Пункт 12 решения СНБО является секретным.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украиныво время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

Из-за действий РФ в Украине провели экстренное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.