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Геращенко: Двое из раненых и захваченных в плен украинских моряков - курсанты

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  • 26.11.2018, 16:24
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Фото: Iryna Gerashchenko via Facebook

Вице-спикер Верховной Рады рассказала о захваченных в плен украинских моряках.

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что двое из раненых Россией и захваченных в плен украинских моряков Андрей Артеменко и Андрей Эйдер - курсанты, сообщает "Новое время".

"Андрей Эйдер. Андрей Артеменко. Юные. Прекрасные. Курсанты. Украинские моряки. Ранены российскими отбросами и захвачены в плен", - говорится в сообщении на ее странице в Facebook.

Ранее российские СМИ сообщили, что ранения во время агрессивных действий российских военных кораблей в Керченском проливе получили 24-летний Андрей Анатольевич Артеменко (родился 31 марта 1994 года в Новоукраинке Одесской области), 27-летний Василий Викторович Сорока (родился 11 апреля 1991 года в Одессе) и 18-летний Андрей Дмитриевич Эйдер (родился 20 декабря 1999 в Одессе).


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