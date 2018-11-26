Закрытие больницы в Богушевске привело к трагедии 4 26.11.2018, 16:44

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Фото: svaboda.org

Власти не прислушались к протестам.

В октябре власти Сенненского района решили изменить статус больницы в Богушевске. Возмущенные жители вышли на стихийный митинг.

Потом была запущена петиция за сохранение больницы petitions.by.

Напомним, что местную поликлинику чиновники планируют переделать в амбулаторию, а больницу в больницу сестринского ухода. Также из городка должна уйти машина скорой помощи, которая обслуживала именно эту часть Сенненского района. Причины таких изменений очевидны: экономия.

Власти не прислушались к требованию народа. Это привело к трагедии. Как сообщает orsha.eu, трагедия произошла в ноябре, когда сбор подписей шел вовсю. Юрий - как рассказывают знакомые - милиционер на пенсии жил в Богушевске вместе с женой и в тот день почувствовал себя плохо.

Жена вызвала службу 103, но та долго-долго не ехала - машина была на вызове. Состояние мужчины ухудшалось и женщина попросила прийти местную медсестру. Медсестра оказала помощь мужчине, но ее было не достаточно, его надо было завести в больницу. Но скорая так и не ехала. Ждать уже было страшно и тогда жена Юрия пошла к соседям просить помощи с машиной. На частной машине они поехали в районную больницу в Сенно - путь для богушевцев тоже не близкий.

Возможно, что если бы Юрию вовремя оказали помощь он бы после лечения и вернулся домой, но в больнице мужчина скончался. Местные говорят, что это не первый случай когда скорая помощь в Богушевск не успевает доехать вовремя из-за занятости.

Местные говорят, что это не первый случай когда скорая помощь в Богушевск не успевает доехать вовремя из-за занятости.