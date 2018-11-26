Huffpost Deutschland: В России перестали верить в «царя-батюшку» 2 26.11.2018, 16:57

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Рейтинг шефа Кремля один из самых низких с 2001 года.

"Будет гражданская война", - говорит таксист в Москве. Вообще, подчеркивает он, он вовсе не таксист. Тридцатилетний круглолицый мужчина - назовем его Игорь, чтобы у него не возникло проблем, - юрист с двумя высшими образованиями. Однако в российской провинции он зарабатывал в пересчете на валюту только около 330 евро в месяц", - повествует на страницах Huffington Post Deutschland, (перевод - inopressa.ru) Борис Райтшустер.

Взятки на государственной службе Игорь не брал принципиально. "А тот, кто в этой системе не ворует, становится жертвой обмана", - с грустью добавляет он. В Москве за рулем такси этот мужчина с высшим образованием зарабатывает значительно больше 1 тыс. евро в месяц и отправляет большую часть этой суммы домой.

"В то время как Москва бурно развивается, (...) провинция в путинском царстве нищает, как метко описывает это Игорь: "Людям нечего есть. В прямом смысле", - передает журналист.

"В то, что во всем виноват Запад, верит все меньше людей. Большинство злятся на президента. Очень злятся", - говорит собеседник издания.

Субъективное мнение подтверждается и опросом, проведенным "Левада-Центром" среди 1600 россиян в 52 регионах. Согласно опросу, 61% россиян считают, что Путин несет полную ответственность за проблемы в стране. Еще 22% признают частичную ответственность президента.

"Долгие годы популярность Владимира Путина в Кремле так же, как и его многочисленных предшественников, держалась на том, что многие его "подданные" верили в "царя-батюшку", которому только злые люди в его окружении, неблагоприятные обстоятельства и прежде всего Запад мешают править хорошо и справедливо. (...) Как и при Михаиле Горбачеве и Борисе Ельцине, превратившихся из народных героев в козлов отпущения из-за того, что финансовое положение людей становилось все хуже, золото отваливается от царского трона и при Путине - по той же причине", - констатирует автор публикации.

"Путин расплачивается и за то, что полностью подогнал политику под себя самого, - считает журналист. - Ввиду такой политической монокультуры для Путина тревожно то, что спустя лишь полгода после официальных 77% голосов, полученных на президентских выборах, его, согласно опросу, поддерживают только 56% россиян".

"В демократии даже такой показатель все еще был бы огромным успехом, - отмечает Райтшустер. - Однако совсем по-другому стоит оценивать его и скрывающуюся за ним динамику в авторитарном режиме, где важные СМИ, особенно телевидение, опустились до уровня организаций, поющих дифирамбы главе государства, а критики правительства то и дело оказываются в тюрьме или вовсе на кладбище".

"Рейтинг шефа Кремля не только один из самых низких с 2001 года - он практически равен рейтингу 2011 года, когда массовые протесты против фальсификации выборов оказывали серьезное давление на главу государства. Для многих в Кремле это, определенно, зловещее предзнаменование", - полагает журналист.

"Войны на Украине и в Сирии некоторое время отвлекали россиян от реальных проблем. Но этот эффект исчез", - передает Райтшустер мнение Геннадия Гудкова, полковника запаса ФСБ и бывшего заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности.

"У правительства нет рецептов против утраты доверия, это делает его непредсказуемым, и это очень опасно как для самой России, так и для мира", - предостерегает Гудков.

По словам Гудкова, так как нет реформ и возможности проведения мирного протеста, все может дойти до драматичных событий "вплоть до кровопролития и гражданской войны".

"Хотя бы проблеск надежды Гудков, тем не менее, видит, - продолжает Райтшустер. - По его словам, элита в своем большинстве сыта антизападным курсом правительства".

"Однако почти вся сегодняшняя элита обязана своим благосостоянием и властью исключительно личности Путина и его системе, - говорит бывший заместитель комитета ГД по безопасности. - Поэтому, хотя они неофициально и высказывают свое недовольство, они не решаются сделать это открыто или вообще что-то предпринять".

"Гудков замешкался на мгновение, - пишет Райтшустер в заключение. - А затем добавил еще пару слов: "По крайней мере, пока".