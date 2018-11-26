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Штат Огайо разрешил платить налоги в биткоинах

  • 26.11.2018, 17:00

Огайо стал первым штатом Америки, где приняли подобный закон.

С 26 ноября предприниматели американского штата Огайо могут платить налоги в биткоинах через специальную онлайн-платформу, где в перспективе появятся и другие криптовалюты. Пока что эта возможность доступна только для бизнеса, пишет журнал «Нож» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Огайо стал первым штатом Америки, где приняли подобный закон. Как отметил казначей штата Джон Мэндел, решение закрепит статус региона как одного из самых технологичных и продвинутых в стране. «Я действительно считаю биткоин полноправной валютой», — заявил Мэндел.

Тем временем курс биткоина впервые за долгое время рухнул ниже 3800 долларов.


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