Комитет рекомендовал Раде поддержать указ Порошенко о введении военного положения 26.11.2018, 17:03

Решение поддержали все члены профильного комитета.

26 ноября комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту указ президента Украины о введении в Украине военного положения. Решение поддержали все члены профильного комитета, сообщает корреспондент издания "Гордон".

Глава государства указом ввел в силу решение СНБО о введении военного положения. В нем отмечается, что "действия Российской Федерации против кораблей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, имевшие тяжелые последствия, составляют преступление вооруженной агрессии и подпадают под пункты с и d ст. 3 резолюции 3314 (XXIX) Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года".

25 ноября Россия захватила в Черном море катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые собирались пройти через Керченский пролив в Азовское море. По судам открывали огонь. По данным ВМС Украины, шесть украинских военнослужащих получили ранения. В погрануправлении ФСБ РФ по Крыму сообщили о трех раненых. По словам начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко, всего на захваченных судах было 23 военных. 26 ноября ситуацию в Черном море обсудит Совбез ООН.