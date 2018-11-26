Белорусы выпустили cпециальное приложение для наблюдения за птицами 1 26.11.2018, 17:26

Фото: charter97.org/Иван Межуй

В нем больше 350 видов птиц.

«Ахова птушак Бацькаўшчыны» хочет развивать бёрдвотчинг (наблюдение за птицами) − и вместе с EPAM выпустила мобильное приложение, с которым можно легко определить, что за птица поёт на ветке дерева перед вами, пишет «Новы час».

«Ptushki − Определитель птиц Беларуси» работает довольно легко − это каталог из 325 видов птиц, которые есть в нашей стране. Вам достаточно сфотографировать или хорошо запомнить внешний вид птички − и в определителе найти её через различные параметры: размеры, цвет оперения и ног, форма, цвет клюва, место и сезон наблюдения. Программа выдаст вам несколько вариантов, а вы поймёте, какую птицу нашли.

Список птиц можно сортировать по алфавиту (беларускому, русскому и латинскому) и по группам (отрядам) − например, воробьиные, гуси и утки отдельно. У каждого вида есть подробное описание, несколько фото, запись голоса. Даже объясняется, как отличить самца и самку.

Руководитель отдела развития АПБ Карина Соловей считает выпуск приложение «важным событием для бёрдвотчинга в Беларуси». Она обещает, что разработчики будут улучшать и дополнять приложение, а пока что «это первая версия, ещё совсем птенец». Создать приложение помогли программисты из EPAM. А координировал разработку выпускник «Академии бёрдвотчинга» при АПБ.

Денис Каргин, разработчик мобильного приложения, сказал, что никогда не занимался активным наблюдением за птицами, пока не прошёл «Академию». «Во время разработки аппликации я открыл для себя самую интересную, яркую птицу − мандаринка, снимок которой использовался для прототипов. Самое интересное в определителе для меня − это звуки, так как с их помощью можно привлекать птиц. Теперь я жду следующей весны, чтобы попытаться вживую послушать птиц».