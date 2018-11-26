Генштаб ВСУ опубликовал переговоры россиян в Черном море 2 26.11.2018, 17:31

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Согласно аудиозаписи, курировать операцию мог Дмитрий Медведев.

Генеральный штаб ВСУ опубликовал переговоры российских офицеров во время вчерашнего тарана российским кораблем украинского буксира, сообщает liga.net.

Генштаб выложил в свой YouTube-канал аудиозапись переговоров российских военных, которые принимали участвовали в обстреле и захвате украинских кораблей в Керченском проливе.

Запись подтверждает, что команду идти на таран буксира "Яни Капу" (как сказано в аудиоперехвате - "е*ашить их так, тараном, короче, чтобы нах*й повредить все", - ред.) отдало руководство погранслужбы ФСБ РФ.

После этого приказа российский военный корабль "Дон" дважды "навалился" на украинский буксир - в 07:35 и 07:44. Из-за высокой маневренности МБАКов их не протаранили.

При этом во время очередного агрессивного маневра "Дон" задел российский корабль "Изумруд". "Ты не видел, какие у нас повреждения. П**дец!" - говорится в аудиоперехвате.

Кроме того, военные РФ на записи обсуждают, что их спецоперация проходит под кураторством не менее чем премьера РФ Дмитрия Медведева.

"Медведев уже в такой панике орет... Такое ощущение, что там уже президент контролирует всю эту х*йню", - утверждает один из оккупантов.

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