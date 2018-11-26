Верховная Рада Украины рассматривает вопрос о введении военного положения (Онлайн-трансляция) 26.11.2018, 17:43

Военное положение будет введено, если за него проголосуют не менее 266 депутатов.

Верховная Рада собралась на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса о введении военного положения.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения после конфликта российских и украинских кораблей в Керченском проливе. Документ опубликован на сайте главы государства.

Согласно указу президента, военное положение должно вступить в силу с сегодняшнего дня и будет действовать 60 суток — до 25 января 2019 года. В связи с этим Генштабу Украины поручено организовать частичную мобилизацию.

Чтобы положения этого документа вступили в действие, Верховная Рада сегодня должна дать за него при голосовании не менее 226 голосов.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украиныво время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

Из-за действий РФ в Украине провели экстренное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.