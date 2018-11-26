Шуневич попал в опалу? 26.11.2018, 17:55

Игорь Шуневич

Осень для министра внутренних дел не задалась.

В последнее время у Лукашенко возникло сразу несколько поводов быть недовольным работой Игоря Шуневича, пишет udf.by.

«Милицию я предупредил»

МВД неоднократно пыталось ввести в стране ограничения на продажу спиртного, но всякий раз его инициативы не находили поддержки наверху. И вот этой осенью минские власти сообщили об эксперименте длительностью один год: с 1 октября в торговых точках города запретили продажу алкоголя с 23.00 до 7.00 – в том числе, пива.

Ограничение продержалось всего ничего. Уже 2 октября Лукашенко распорядился в течение суток отменить запрет. По словам руководителя страны, когда он стал разбираться, кто ввел ограничения, выяснилось, что обратилась в правительство милиция.

«Это безмозглое решение правительства в виде эксперимента. Наверное, чтобы угодить милиции и так далее. Милицию я предупредил. Она должна работать в тех социально-экономических условиях, которые складываются в государстве», — заявил диктатор.

«Все это дурь, взятая, прежде всего, с Запада»

Спустя несколько дней ведомство Шуневича вновь оказалось под огнем критики руководителя страны. Лукашенко жестко раскритиковал законопроект о противодействии домашнему насилию:

«Все это дурь, взятая, прежде всего, с Запада. Вы можете не переживать, и народ пусть не волнуется - мы будем исходить исключительно из собственных интересов, наших белорусских, славянских традиций и нашего жизненного опыта».

Трудно поверить, но с инициативой законопроекта, который некоторые считали прогрессивным, выступило МВД. За полгода до этого в министерстве рассказали, что новый закон, который запретит бить детей, могут принять уже в 2019 году.

Это предложение так возмутило Лукашенко, что он даже рассказал о личном положительном опыте наказания сыновей:

«Виктор, как старший, часто получал от меня. Средний, Дима, уже видел, как Вите попадало, и ровненько стоял рядом».

Вскоре после этих заявлений руководителя страны стало известно, что МВД больше не готовит закон о противодействии домашнему насилию.

«Что там происходит в команде?»

Помимо основной работы Шуневич является глава наблюдательного совета хоккейного «Динамо». Осенью текущего года Лукашенко открытого недовольства его действиями в этой роли не высказывал, но, по всей видимости, претензии у него есть – и немалые.

«Динамо» из рук вон плохо стартовало в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В сентябре при личной встрече с Шуневичем Лукашенко сказал:

«Как-то «колбасит» эту команду с начала года и в предсезонку... Что там происходит в команде, как они думают жить и работать дальше?»

Исправить ситуацию у Шуневича не получилось. Минский клуб остается одним из худших в текущем чемпионате КХЛ. Расстались не только с главным тренером, но и с генеральным директором Анатолием Курильцом – официально по его инициативе. Бывший заместитель министра внутренних дел, вероятно, был человеком Шуневича.

«Шуневич за хорошее поведение выпускает коррупционеров»

Но если прежде Лукашенко в своих претензиях фамилию министра не упоминал, то в пятницу 23 ноября дошло и до этого. На совещании о повышении эффективности строительного комплекса руководитель страны неожиданно заявил, что пора покончить с порочной практикой, когда государство сажает коррупционера в тюрьму, а «потом Шуневич за хорошее поведение их выпускает».

Эти слова можно рассматривать как серьезный звоночек для министра. Дело вовсе не в том, прав Лукашенко в этом вопросе или нет. Важно то, что около пяти лет до этого руководитель страны Шуневича не критиковал, а нахваливал. Этому не мешали даже серьезные проколы ведомства, вроде преступлений со стороны пьяных сотрудников за рулем.

И вот в течение нескольких месяцев Лукашенко стал озвучивать одну за другой претензии в адрес МВД, да еще и упомянул имя министра в негативном свете. Возможно, отношение Лукашенко у Шуневичу стало меняться.