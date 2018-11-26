Солигорск: профсоюзу отказывают в регистрации по надуманным причинам 26.11.2018, 18:07

Белорусский Независимый профсоюз борется за свои права.

Солигорский райисполком отказал в государственной регистрации первичной профсоюзной организации Белорусского Независимого профсоюза работников унитарного строительного предприятия "Трест "Реммонтажстрой", пишет правозащитный центр «Весна».

Еще 28 мая было проведено организационное собрание, а 22 июня белорусский Независимый профсоюз направил в Солигорский райисполком заявление о государственной регистрации первичной профсоюзной организации работников "Трест "Реммонтажстрой".

Однако через месяц заявители получили отказ в государственной регистрации на основании того, что якобы представленные для регистрации документы не соответствовали установленным требованиям. Однако не было понятно, какие именно документы не соответствовали требованиям. Неоднократно заявители обращались и в Солигорский райисполком, и в Министерство юстиции, но четкого ответа получить так и не удалось.

"Солигорский районный исполнительный комитет не идет на контакт с профсоюзом, а специалист идеологического отдела Касачик Кристина, которая непосредственно занималась изучением заявления и приложенных к нему документов, не смогла объяснить причину отказа.

Регистрирующим органом был запрошен оригинал протокола организационного собрания, который мы донесли в тот же день. Больше обращений к нам о предоставлении каких-либо дополнительных документов не поступало", - отмечают заявители.

8 ноября белорусский Независимый профсоюз направил жалобу в суд на неправомерные действия государственного органа, который ограничивает права и законные интересы юридического лица.

Право объединения в профсоюзы закреплено не только ст. 41 Конституции Республики Беларусь, но и в международных нормах права, ратифицированных Республикой Беларусь - Всеобщей декларации прав человека (п. 4 ст. 23), Международном пакте о гражданских и политических правах (ст. 22), Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах (ст. 8).