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Трамп: Так здорово, что цены на нефть падают

  • 26.11.2018, 18:16
Дональд Трамп

Президент США похвалил себя за снижение цен на нефть.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поблагодарил себя за то, что цены на нефть снижаются. Об этом политик написал в twitter, передает УНН.

"Так здорово, что цены на нефть падают (спасибо вам, президент Т.). Добавим это, как и значительное урезание налогов, к нашим другим хорошим экономическим новостям. Инфляция замедляется (вы слышите, ФРС - Федеральная резервная система)!", - написал Д.Трамп.


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