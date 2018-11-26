Трамп: Так здорово, что цены на нефть падают 26.11.2018, 18:16

Дональд Трамп

Президент США похвалил себя за снижение цен на нефть.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поблагодарил себя за то, что цены на нефть снижаются. Об этом политик написал в twitter, передает УНН.

"Так здорово, что цены на нефть падают (спасибо вам, президент Т.). Добавим это, как и значительное урезание налогов, к нашим другим хорошим экономическим новостям. Инфляция замедляется (вы слышите, ФРС - Федеральная резервная система)!", - написал Д.Трамп.