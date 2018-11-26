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Москалькова назвала число задержанных украинских моряков

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  • 26.11.2018, 18:30
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Татьяна Москалькова
Фото: РИА «Новости»

Трое из них получили ранения.

Российские пограничники задержали 24 моряка украинского флота в ходе инцидента с кораблями в Керченском проливе, рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».

«Их всего 24 человека», — сказала она, отметив, что трое из них получили ранения и находятся в керченской больнице. По ее словам, сейчас с задержанными моряками ведут «процессуальные действия» и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Информацию о 24 задержанных подтвердил и главарь оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

Накануне, 25 ноября, в ФСБ рассказали, что обстреляли и задержали три украинских корабля.


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