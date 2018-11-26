Москалькова назвала число задержанных украинских моряков

Москалькова назвала число задержанных украинских моряков1
- 26.11.2018, 18:30
- 1,346
Трое из них получили ранения.
Российские пограничники задержали 24 моряка украинского флота в ходе инцидента с кораблями в Керченском проливе, рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
«Их всего 24 человека», — сказала она, отметив, что трое из них получили ранения и находятся в керченской больнице. По ее словам, сейчас с задержанными моряками ведут «процессуальные действия» и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Информацию о 24 задержанных подтвердил и главарь оккупированного Крыма Сергей Аксенов.
Накануне, 25 ноября, в ФСБ рассказали, что обстреляли и задержали три украинских корабля.