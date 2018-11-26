ГАИ напоминает: Пора менять лысую резину 1 26.11.2018, 18:38

ГАИ призывает водителей поменять летние шины на зимние.

С 26 ноября по 6 декабря на территории Беларуси проводится профилактическая акция «Жизнь дороже шин!», которая направлена на усиление контроля за подготовкой автомобилей к эксплуатации в зимних условиях, сообщает nashkraj.by.

– Напоминаю, что с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами, – говорит начальник ОГАИ Барановичского РОВД Андрей Переход.

– Подчеркну, что зимние шины следует устанавливать на все колеса транспортного средства. Если такая резина установлена только на два ведущих колеса, это все равно будет считаться нарушением. Кроме того, что придется заплатить штраф, это крайне опасно: машина с разными шинами становится практически неуправляемой и на скользкой дороге может вылететь с трассы на первом же обледенелом участке.

Зимняя резина должна быть промаркирована знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо знаками «M+S», «M&S», «M.S» или «All seasons». Кроме того, стоит проверить рисунок протектора: если высота его менее 4 мм, стоит задуматься о приобретении нового комплекта резины.

Будьте в курсе

Езда в зимний период на летней резине – административное правонарушение по ч. 5 ст. 18.22 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. За него предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа в половину базовой величины.