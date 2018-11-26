Порошенко предложит Раде ввести ВП на 30 дней, чтобы оно не повлияло на выборы президента Украины 26.11.2018, 18:43

Петр Порошенко

Президент Украины утверждает, что избирательная кампания начнется в срок.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что предложит парламенту ввести военное положение на 30 дней, а не на 60, как рекомендовал Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Выступление главы украинского государства транслировалось в его Facebook.

"Я буду предлагать парламенту ввести военное положение на 30 дней. Зачем? Чтобы военное положение ни на один день не накладывалось на начало избирательной кампании. Чтобы ни у кого из тех, кто о своей партии или о своем политическом интересе печется больше, чем о нации, об украинском интересе, не осталось ни малейших оснований для грязных политических спекуляций или инсинуаций", – сказал Порошенко.