Украинский «Ощадбанк» выиграл у РФ $1,3 миллиарда из-за аннексии Крыма 26.11.2018, 19:06

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Такой вердикт вынес в понедельник Парижский арбитражный суд.

Украинский "Ощадбанк" выиграл у России 1,3 миллиарда рублей компенсации за потери банка в связи с аннексией Крыма. Такой вердикт вынес в понедельник Парижский арбитражный суд, сообщается на сайте "Ощадбанка".

Согласно решению, Россия должна выплатить крупнейшему украинскому госбанку более одного миллиарда долларов за ущерб, связанный с потерю активов в оккупированном Крыму, который с марта 2014 года контролируется Россией. К этой сумме могут еще добавить проценты за промедление в её выплате.

Окончательное присуждение компенсации — завершение четырёхлетнего судебного спора, инициированного украинской стороной. Дальше банк начнет добиваться взыскания средств с России во всех соответствующих юрисдикциях, заявил заместитель председателя "Ощадбанка" Андрей Пышный. По его словам, арбитражный суд в Париже принял все аргументы украинского банка и полностью согласился с его позицией.

Решение по "Ощадбанку" российская сторона пока не прокомментировала.

В мае арбитражный суд Гааги обязал Россию выплатить компенсацию девятнадцати украинским компаниям за их потери из-за аннексии Крыма. Но тогда суд согласился присудить лишь 150 миллионов долларов из восьми миллиардов, которые требовала украинская сторона.

"Ощадбанк" в 2014 году отчитался о чистой потере 8,5 миллиардов гривен (в то время — около 700 миллионов долларов), в то время как в 2013-м финучреждение получило чистую прибыль почти 700 миллионов гривен. Банк заявлял, что основная причина убытка — потери из-за аннексии Крыма.