ТБМ призывает жителей частного сектора устанавливать белорусскоязычные таблички с названиями улиц 26.11.2018, 19:08

Активисты помогут с правильным переводом названий и подскажут, как улица называлась раньше.

С недавнего времени по Беларуси заметен рост интереса к белорусскому языку. Выразилось это и в том, что таблички с названиями улиц всё чаще стали появляться именно на белорусском языке. В некоторых городах вообще вывески были полностью заменены на белорусскоязычные, или с использованием двух языков. В Могилеве кроме современного белорусскоязычного названия улицы вывески на зданиях содержат еще и названия исторические. По стране этот интерес заметен, но до Орши эта тенденция не дошла, пишет orsha.eu.

В связи с этим Оршанская организация Общества белорусского языка имени Ф. Скорины обращается к владельцам частных домов, в обязанности которых входит и размещение вывески с адресом дома, устанавливать на своих домах именно белорусскоязычные таблички с названиями улиц. Члены ТБМ могут помочь с правильным переводом названий и, если интересно, то и подсказать как улица называлась раньше. По мнению активистов организации, таким образом можно увеличить долю белорусского языка на улицах города и без участия местных властей, хотя к ним тоже будет направлено соответствующее обращение по вывескам на многоэтажных домах.