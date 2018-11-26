В Силичах засекретили коттедж Лукашенко 8 26.11.2018, 19:18

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Фото: ej.by

Трехэтажный коттедж удалили из схемы комплекса, и затерли на панорамной фотографии.

Среди гостевых коттеджей горнолыжного центра «Силичи» есть дом, которые нельзя снять обычному отдыхающему. Он находится в самом углу территории, за зданием проката. Трехэтажный деревянный дом огорожен забором, на территории есть отдельно стоящая баня и еще один гостевой домик, также к территории ведет отдельный заезд. Иногда к этому загадочному дому близко не подпускают молодые люди в штатском, и с наушником под шапочкой. Впрочем, особого секрета тут нет: как правило, такие меры безопасности совпадают со временем, когда на трассе в Силичах появляется Александр Лукашенко. Работники горнолыжного центра не скрывают – в этом доме останавливается президент, когда приезжает покататься на лыжах, пишет kp.by.

А еще известно, что в этом доме правитель принимал высоких гостей. Летом 2006 года после саммита ОДКБ, в «Силичах» прошла неформальная встреча правителей: были Александр Лукашенко, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Нурсултан Назарбаев, Ислам Каримов, Курманбек Бакиев и Роберт Кочарян. Именно там была сделана фотография в вышиванках, опубликованная в книге Курманбека Бакиева «Мой Кыргызстан». На фоне – тот самый «президентский» дом в «Силичах».

Президенты стран-участниц ОДКБ на фоне того самого дома, 2006 год.

Фото из книги Курманбека Бакиева «Мой Кыргызстан».

Через полтора года Лукашенко принимал в «Силичах» Путина. В местном ресторане правители сидели до полшестого утра, а потом отправились спать. Путину приготовили обычный коттедж № 3/1, Александр Лукашенко, по-видимому, отправился ночевать в «президентский» дом.

На схеме комплекса этот дом никогда не был подписан. Правда, в 2004 году, когда «Силичи» только открывали, государственное информационное агентство БелТА называло этот дом «VIP-зоной для отдыха».

Теперь, видимо, администрация «Силичей» решила засекретить «президентский» дом окончательно. Сперва дом вместе с баней убрали из схемы комплекса.

«Президентский» дом и баню удалили из схемы горнолыжного комплекса «Силичи»

А потом – вырезали «Фотошопом» из панорамной фотографии, сделанной с квадрокоптера. Убедиться в этом можно открыв спутниковые карты Google.

Первая фотография – со страничек «Силичей» Вконтакте и Facebook, вторая – Google-карты

Интересно, что это фото используется не только на сайте горнолыжного комплекса, но и на официальных страничках «Силичей» в соцсетях.