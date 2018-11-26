Порошенко заявил об угрозе российского вторжения по суше 4 26.11.2018, 19:37

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Президент Украины заявил, что об этом свидетельствуют данные разведки.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что данные разведки свидетельствуют об угрозе начала российского вторжения по суше, сообщается на сайте президента.

«Разведывательные данные говорят о серьезной угрозе сухопутных операции против Украины», — сказал он. Порошенко добавил, что военные силы России расположены в нескольких десятках километров от границы с Украиной.

«Ружье, висящее на стене, должно рано или поздно выстрелить. А здесь — самолеты, вертолеты, танки, ракетные комплексы, бронетранспортеры, системы залпового огня», — отметил украинский президент.

Ранее Порошенко предложил с 28 ноября на 30 дней ввести в Украине военное положение. Такую рекомендацию дал Совет национальной безопасности и обороны. 30-дневный срок он объяснил необходимостью провести президентские выборы в следующем году. Порошенко уже подписал указ о введении режима военного положения и внес его на рассмотрение в Верховную раду.