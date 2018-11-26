Чиновники - минчанам: Проблемы нет, а вас не существует 26.11.2018, 19:45

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Фото: «Еврорадио»

Жители одного из минских домов не сдаются и продолжают борьбу с чиновниками.

Добиться ремонта дома в нашей стране – дело не одного года. Один дом в Минске, например, добивался ремонта 17 лет. Но рано пить шампанское, даже если строители принялись за работу. Всегда нужно быть готовыми к неприятным сюрпризам.

Кооперативный дом 49 на улице Мирошниченко находится на окраине Минска, рядом с Куропатами. Он стоит на пригорке, и его хорошо видно с кольцевой дороги. То, что видно издалека, коммунальщики иногда красят. А что только для жителей, как это восьмой подъезд, – не трогают десятилетиями, пишет «Белсат».

Дома рядом уже отремонтированы, поэтому минчане решили спасти и свое жилище от разрушения. Активисты составили список проблем дома, собрали подписи и обратились в жилищно-эксплуатационное управление Советского района. Надеялись на быстрый ремонт. Однако в ответе управления утверждалось, что проблем у жителей нет.

«Факты, изложенные в обращении, не подтвердились. Подписи и фамилии жителей не соответствуют действительности. Жалоб, указанных в обращении, жители жилого дома 49 на улице Мирошниченко не имеют», – зачитывает ответ на обращение жительница дома Ольга Дудо.

Жителей обвинили во лжи. Мол, на стыках панелей дома на самом деле нет следов коррозии арматуры, бетонные конструкции не разрушаются, арматура железобетонных панелей арки не торчит наружу, а утепление не нужно. Однако каждому, кто подходит близко к зданию, очевидны многочисленные проблемы: коррозия и разрушение видны невооруженным глазом. Но в график капремонтов на ближайшие годы это здание не внесено.

А вот дом на проспекте Независимости в Минске 17 лет добивался ремонта. И в этом году добился. Еще в 2001 году жителям объявили, что ремонт будет. Однако с модернизацией – на него пристроят три дополнительных этажа. На такую перестройку нужно получить согласие всех жильцов, которого, очевидно, не было. Поэтому люди пошли в суд, чем сорвали государству экспериментальную программу мансардного строительства.

«Нам сказали, что вы никогда и ни при каких обстоятельствах не получите капитального ремонта, пока не согласитесь на надстройку. И людей шантажировали», – вспоминает Наталья Ермолович, жительница дома на пр. Независимости.

Но жители не сдались. Они привлекли архитекторов и обосновали, что дом является частью единого ансамбля малоэтажной застройки, который нужно сохранить в первоначальном виде. И в этом апреле, наконец, к ним пришли строители. Но за их работой также приходится следить – ведь проект капремонта сделали с многочисленными ошибками, которые сейчас влияют на процесс ремонта.

Наталья считает, что ожидать от коммунальных служб инициативы в ремонте бессмысленно – дома скорее разрушаться. Надо брать дело в свои руки. Самим отслеживать все упущения в доме, оставлять заявления в службе 115 и быть настойчивыми.