Совбез ООН отклонил российскую повестку по конфликту в Керченском проливе 1 26.11.2018, 19:50

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Постпред США призвала проголосовать против любого решения, предложенного Россией.

Совет Безопасности ООН заблокировал рассмотрение вопроса России по ситуации в Керченском заливе: за обсуждение было четыре голоса, против — семь, представители четырех стран воздержались. Таким образом, предварительная повестка заседания, в которую Россия предлагала внести обсуждение конфликта, не была утверждена, передает РБК.

Этот вопрос Совет Безопасности ООН рассматривал в экстренном порядке по инициативе Москвы. Как ранее сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, запрос срочного созыва открытого заседания был связан с «опасным развитием ситуации» в Азовском море.

Представитель США Никки Хейли выразила глубокую озабоченность этим инцидентом и заявила, что Америка поддерживает суверенитет Украины. Хейли также призвала голосовать против российской повестки.