Водитель Uber отказался везти белоруску, потому что ему не понравился маршрут 8 26.11.2018, 19:58

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В Минске, оказывается, не всегда легко воспользоваться сервисами, которые широко распространены по всему миру.

Вот, к примеру, Uber. Казалось бы, все очень просто: воспользовался приложением, прошла оплата с банковской карты — удобно. Обычно это работает, но случается, что приезжает водитель в плохом настроении.

Читательница «Онлайнера» Мария рассказала, что в минувшую субботу, после долгого рабочего дня, вызвала Uber.

— Обычный вызов на паркинг ТЦ «Замок»: 1-й этаж, 1-й ряд. Отправила водителю SMS, чтобы он сориентировался. Приезжает машина, я сажусь, здороваюсь с ним — он не поздоровался в ответ. Я думаю, ну ладно, мне доехать домой — мне абсолютно не нужны эти формальности. Он проезжает до конца первого ряда, после чего заявляет: «Я вас не повезу, мне не нравится этот маршрут», — говорит девушка.

Как поступать в такой ситуации? Водитель принял вызов, приехал, программа составила маршрут. После чего человек за рулем автомобиля заявляет, что не повезет клиента, и указывает ему на выход.

— Я, честно говоря, растерялась. Наверное, нужно сказать, что я была совершенно трезвая, ехала домой после 12-часового рабочего дня. Я просто не знала, что в такой ситуации делать. Поэтому стала снимать видео, практически сразу, буквально через минуту после того, как он сказал мне выходить.

Судя по записи, водитель, несмотря на все просьбы, так и не назвал внятную причину своего отказа.

— Меня не устраивает конечная точка маршрута, — заявил он.

Нужно отметить, что поездка должна была осуществляться в пределах МКАД, Мария ехала в направлении микрорайона Степянка. Стоимость поездки составила бы 13 рублей, если верить приложению. Чем этот маршрут не устроил водителя Uber, остается загадкой.

Несколько минут пассажир пыталась услышать от водителя какое-либо объяснение всей ситуации. В конце концов мужчина заявил, что поездка окончена, а сам он поедет заниматься своими делами, и потребовал, чтобы девушка вышла из авто.

Удивительно, но после этого с Марии списали 3,6 рубля за заказ, который не был выполнен не по ее вине.

— Было очень обидно. Вызвала другой Uber и написала в службу поддержки этого сервиса. Естественно, никакого оперативного ответа на мое обращение не последовало. Тогда я решила написать пост на Facebook, где рассказала, что со мной произошло. На следующий день со мной связался представитель российского Uber. Он уточнил данные, чтобы проверить этот конкретный заказ. Сразу же после этого мне возвратили деньги за него, — рассказала девушка.

Она также поделилась впечатлениями в Instagram. И после этого с ней связались представители Uber в Беларуси.

— У меня попросили ссылку на мой пост в Facebook. Я выслала и ее, и видео, сделанное в машине. Только так в Uber узнали об этой истории. Вскоре мне пришел ответ, что Uber сообщит перевозчику об инциденте. И компания-перевозчик в дальнейшем будет разбираться с водителем. А Uber, выходит, отношения к этой ситуации не имеет. От Uber я получила бонус в счет следующей поездки за вот это вот странное поведение водителя.

Больше Uber с Марией не связывался, зато ей позвонил представитель компании-перевозчика.

— Он спросил, что у меня случилось. Меня выслушали, сказали, что такие люди не должны работать в перевозках, и заверили, что будут приняты меры. Мне же было очень интересно выяснить причину такого поведения водителя — из-за чего он отказался меня везти. Я попросила мне сообщить об этом. И сегодня утром мне перезвонили. Сообщили, что водителя отстранили от работы на две недели. А в объяснительной, как мне сказали, водитель указал, что повел себя таким образом из-за того, что у него было плохое настроение. Я бы поняла, если бы это была женщина. Но водитель, который отказался выполнять заказ из-за своего настроения, — это, согласитесь, странно. Кроме того, как мне сказали, водитель указал, что я вела себя грубо. Позвольте! То есть, если бы не было видео, этот человек рассказывал бы про меня любые небылицы, а я бы просто выглядела идиоткой, которая ничего не может доказать. Ужас какой-то!

Для Марии, по ее словам, это очень неприятная ситуация:

— Получается, водитель, который так поступил, который так себя ведет с клиентами, всего лишь отстранен от работы на две недели. А затем снова будет общаться с клиентами. При этом, если человек не оплатит поездку, — можно вызвать милицию, привлечь его к ответственности. А что делать клиенту, как он защищен? Если бы я не включила камеру — водитель бы выкинул меня из машины? Что бы я смогла потом доказать? Странная ситуация, в которой в проигрыше, как всегда, оказывается клиент.