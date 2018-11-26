Глеб о продолжении карьеры: Посмотрим-посмотрим 2 26.11.2018, 20:10

Александр Глеб

Фото: Официальный сайт ФК БАТЭ

Полузащитник БАТЭ ответил на вопрос о том, продолжит ли он карьеру.

«Посмотрим-посмотрим. Конечно, на данный момент желание есть. Но в любом случае сейчас просто на эмоциях, пока все хорошо получается. И сборная выполнила первую задачу, и БАТЭ в этом сезоне хорошо себя показывает. И таким завершением стал бы выход из группы Лиги Европы, – сказал Александр Глеб в эфире клубного блога БАТЭ на YouTube, передает «Трибуна».

Напомним, перед нынешним сезоном Александр Глеб заявил, что по его окончании он закончит игровую карьеру.