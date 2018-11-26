В Вильнюсе прошла акция против агрессии России в Черном море 26.11.2018, 20:02

Фото: RFE/RL

Митингующие собрались на территории сквера имени Бориса Немцова возле посольства РФ в Литве.

В понедельник в Вильнюсе прошла акция "в поддержку Украины и против агрессии России". На территории сквера имени Бориса Немцова возле посольства России в Литве собрались несколько десятков митингующих и журналистов.

Участники акции осудили действия российских военных против украинских кораблей и задержания их экипажей. Протестующие выразили единое мнение, что инцидент 25 ноября в Чёрном море вблизи Керченского пролива ознаменовал начало открытой фазы четырехлетнего конфликта между Москвой и Киевом.

Активистка Елена Гребенюк в беседе Радио Свобода назвала морской инцидент "беспрецедентно наглой акцией" со стороны России. По её мнению, Москва нарушила свободу мореходства в этом районе. Участница акции протеста уверена, что российское руководство пытается подобными действиями возродить "патриотический угар" среди населения своей страны.

Другой протестующий, Витаутас Усас, считает, что Москва совершила "открытый акт агрессии". По его словам, российский президент Владимир Путин "потерял страх" перед возможными ответными мерами. Усас назвал Путина лично ответственным за проведение операции в Чёрном море и предположил, что глава российского государства пытается поднять собственный падающий рейтинг.

Еще один участник акции, местный житель Донатос Норейка, не исключил, что в случае дальнейшего разрастания российско-украинского конфликта он отправится воевать на стороне Киева. Он рассказал, что ранее служил в литовской армии и в настоящее время состоит в резерве вооруженных сил республики.

Присутствовавший на мероприятии основатель "Русского Европейского движения" Даниил Константинов выступил с осуждением действий России. Он назвал их "агрессией" и "прямым нарушением международного права". "Путинский режим пытается создать новый виток напряжения, — сказал он. — Это связано с тем, что рейтинг Путина падает, в России ухудшается социально-экономическая ситуация, поэтому они ищут новые поводы для того, чтобы сместить внимание общества с внутренних российских проблем на внешние".

Участница митинга Гермина Шакурова сообщила, что уехала из России в Литву в 2005 году из-за предчувствия ухудшения политической ситуации. Она считает, что за инцидент в Чёрном море России, вероятно, будут предъявлены новые санкции.

Россия обстреляла и захватила три корабля ВМС Украины вместе с экипажами в районе Керченского пролива в воскресенье, 25 ноября. По заявлению украинской стороны, ранения получили шесть моряков. Все они, по данным представителя президента Украины в Крыму Бориса Бабина, вывезены в Москву и там прооперированы.