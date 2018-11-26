Газопровод «Северный поток» остановят: произошла авария
- 26.11.2018, 20:16
Сбой в системе энергоснабжения приемного терминала в Грайфсвальде развился в масштабную аварию.
Газопровод "Северный поток" утром во вторник остановится на ремонт в связи с необходимостью проведения работ на объектах энергоснабжения приемного терминала в Грайфсвальде.
Об этом сообщила газотранспортная компания Gascade, информирует "Интерфакс".
Работы планируют провести с 9:00 до 11:00 по местному времени.
17 ноября сбой в системе энергоснабжения приемного терминала в Грайфсвальде развился в масштабную аварию, в результате которой весь терминал остался без электроэнергии. В течение десяти часов транспортировка газа по газопроводу "Северный поток" была остановлена.
Газопроводу "Северный поток" из России в Германию транспортируется около 170 млн кубических метров в сутки, или около 7 млн кубических метров в час.