Газопровод «Северный поток» остановят: произошла авария 26.11.2018, 20:16

Фото: dpa

Сбой в системе энергоснабжения приемного терминала в Грайфсвальде развился в масштабную аварию.

Газопровод "Северный поток" утром во вторник остановится на ремонт в связи с необходимостью проведения работ на объектах энергоснабжения приемного терминала в Грайфсвальде.

Об этом сообщила газотранспортная компания Gascade, информирует "Интерфакс".

Работы планируют провести с 9:00 до 11:00 по местному времени.

17 ноября сбой в системе энергоснабжения приемного терминала в Грайфсвальде развился в масштабную аварию, в результате которой весь терминал остался без электроэнергии. В течение десяти часов транспортировка газа по газопроводу "Северный поток" была остановлена.

Газопроводу "Северный поток" из России в Германию транспортируется около 170 млн кубических метров в сутки, или около 7 млн кубических метров в час.