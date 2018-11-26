В Минске прошла акция против агрессии РФ в Черном море 26.11.2018, 20:22

Романа Протасевича, Еврорадио

Возле российского посольства в Минске прошла акция с корабликами.

26 ноября возле российского посольства в Минске прошла акция с корабликами. Группа молодых людей поставили около забора бумажные кораблики с украинской символикой и быстро ушли. Задержанных не было, передает euroradio.fm.

Как можно судить, акция приурочена к очередному обострению украинско-российских отношений.

Напомним, Россия обстреляла и захватила три корабля ВМС Украины вместе с экипажами в районе Керченского пролива в воскресенье, 25 ноября. По заявлению украинской стороны, ранения получили шесть моряков. Все они, по данным представителя президента Украины в Крыму Бориса Бабина, вывезены в Москву и там прооперированы.