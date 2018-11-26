ЕС может ввести новые санкций против РФ из-за агрессии в Азовском море 5 26.11.2018, 20:40

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Послы ЕС обсудили ситуацию в Азовском море.

В ЕС не исключают новых санкций против России в связи с эскалацией ситуации в Азовском море.

Об этом говорилось в понедельник на встрече послов ЕС, посвященной обострению конфликта, сообщил в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Он сообщил, что послы завершили свою встречу в понедельник и продолжат обсуждение этого вопроса во вторник. "Не исключены новые санкции против России", - отметил журналист.

Послы ЕС встретились в понедельник в рамках заседания комитета по политическим вопросам и вопросам безопасности для обсуждения ситуации в Азовском море. Провести заседание комитета, который отвечает за общую политику безопасности ЕС, предложило Австрийское председательство в Совете ЕС.

В воскресенье вечером ЕС в своем заявлении призвал Россию восстановить свободу движения в Керченском проливе и не обострять ситуацию в Азовском море.

Брюссель также призвал все стороны действовать сдержанно в Азовском море, хотя в данной ситуации Украина не сделала никаких провокационных или незаконных действий.

Ранее сообщалось, что Киев официально требует от ЕС новых санкций.