Уголовное преследование еще двух фигурантов «дела БелТА» прекращено 26.11.2018, 20:45

Ульяна Бобоед и Татьяна Коровенкова получили штрафы.

Уголовное преследование редактора tut.by Ульяны Бобоед и обозревателя БелаПАН Татьяны Коровенковой по так называемому делу БелТА прекращено. Были удовлетворены ходатайства о прекращении производства по уголовному делу на основании ст. 86 УК (Освобождение от уголовной ответственности с привлечением лица к административной ответственности).

Бобоед и Коровенкова, помимо возмещения ранее выставленного ущерба, заплатили штраф 30 базовых величин (735 рублей).

22 ноября еще двух фигурантов дела, собкора «Немецкой волны» Павла Быковского и редактора портала Realt.by Владислава Кулецкого, освободили от уголовной ответственности.

Также 22 ноября главному редактору портала tut.by Марине Золотовой предъявили обвинение по ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Беларуси (Бездействие должностного лица). Санкции по этой статье предусматривают от штрафа до пяти лет лишения свободы.

Всего по «делу БелТА» проходило 15 человек.

Из документов следует, что обвиняемые якобы «умышленно из корыстной и иной личной заинтересованности совершили сопровождающиеся нарушением системы защиты несанкционированные доступы к компьютерной информации, хранящейся в компьютерной системе и сети республиканского УП „БелТА“, повлекшие по неосторожности причинение иного существенного вреда».

Всем фигурантам был предъявлен иск об ущербе. Его суммы варьируются от 3 до 17 тысяч рублей.