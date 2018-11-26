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Израиль договорился о строительстве подводного газопровода в Европу

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  • 26.11.2018, 20:50
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Природный газ будет экспортироваться из восточного Средиземноморья в Европу.

Израиль, Кипр, Греция и Италия при поддержке Европейского союза после двух лет интенсивных переговоров достигли соглашения о строительстве самого протяженного подводного газопровода в мире, по которому природный газ будет экспортироваться из восточного Средиземноморья в Европу.

Об этом сообщает израильское издание Globes, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Первоначальный меморандум о взаимопонимании был подписан в декабре 2017 года.

За прошедший год страны согласовали детальную информацию относительно трубопровода, которая будет представлена на утверждение ЕС на этой неделе. Ожидается, что окончательное соглашение будет подписано в феврале 2019 года.

Ожидается, что на согласование финансирования проекта уйдет один год, на само строительство – еще пять лет. Таким образом, газопровод может быть достроен в 2025 году.

Расходы на строительство газопровода длиной свыше 2 тыс. километров оцениваются в сумму около 25 млрд шекелей (6 млрд евро), сообщалось два года назад при анонсировании проекта.

Трубопровод планируется проложить по дну Средиземного моря на глубине 3-3,5 километра от месторождений Израиля до Кипра, а затем до Крита и через материковую часть Греции до Италии. Мощность газопровода будет составлять до 20 млрд кубометров в год.

Евросоюз выделил на технико-экономическое обоснование проекта 70 млн евро.


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