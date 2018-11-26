С России сползла маска гибридной войны 2 Игорь Яковенко, «Детали»

26.11.2018, 21:10

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Игорь Яковенко

Фото: day.kiev.ua

Но шанс остановить Путина есть.

«Дави его справа! Дави справа! Зажимай его! Давай, дави! Ломай его! Ох! Хорошо как!» Это не вопли болельщиков во время боев без правил. Такими командами направлялись действия российского корабля береговой охраны, который совершил таран украинского буксира в Керченском проливе.

Впервые за 5 лет агрессии против Украины с России стала сползать маска «гибридной войны» и показался оскаленный череп войны настоящей. Агрессивное нападение на украинские корабли совершили не «шахтеры» и «трактористы», а корабли ВМС России, действующие абсолютно открыто, под своими флагами, а за захват украинских кораблей отчиталась ФСБ.

Самым популярным и обильно цитируемым текстом после этого нового акта российской агрессии стал Договор от 24.12.2003 года между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, в котором есть три главные идеи.

Во-первых, за Азовским морем закреплен статус внутреннего моря России и Украины.

Во-вторых, в Азовском море и Керченском проливе подтверждается принцип свободы судоходства.

И в-третьих, утвержден принцип разрешения споров исключительно мирными средствами. Сегодня, через 15 лет, об этом договоре вспоминать неловко и бессмысленно. Это выглядит таким же абсурдом, как рассуждения об ущербе, нанесенной модельной стрижке после того, как человеку отрезали голову.

Оккупировав Крым и часть востока Украины, Россия окончательно и бесповоротно вышла из правового поля. Ссылки на международное право бессмысленны, если после 2014 года, по меткому заявлению Путина, «границы России нигде не кончаются». Логика агрессора проста и понятна: если «Крымнаш», то и Азовское море – тоже «наш». Не говоря уже о Керченском проливе. Раз мост построили, теперь пролив тоже «наш».

Принято считать, что оккупацией Крыма Россия разрушила миропорядок, сложившийся после Второй мировой войны. Формально – да. Фактически, если принять во внимание всю совокупность агрессивность действий путинского режима на международной арене, речь идет о попытке вернуть мир в целом, и Европу в частности, в состояние до Вестфальского мира 1648 года, когда, в известном смысле и зародилось международное право, укрепилась идея суверенных национальных государств.

В основе Вестфальского мирового порядка лежит взаимное признание странами прав друг друга на собственные интересы, на право быть «Другим», со своими взглядами на жизнь, своей религией и внутренним устройством. Россия в боестолкновении в Азовском море 25.11.2018 года продемонстрировала довестфальский взгляд на мир. Любой школьник, глядя на карту, поймет, что из украинского города Одессы в украинский город Мариуполь кораблям, кроме как через Керченский пролив, добраться невозможно. А нам плевать, заявляет путинская Россия, – это ваши проблемы. Это и есть довестфальский мир, в котором нет международного права и взаимного учета интересов друг друга, а есть только право сильного.

В день своего назначения на должность начальника генштаба британских вооруженных сил генерал Марк Карлтон-Смит сказал: «Россия представляет собой бОльшую угрозу безопасности Британии и ее союзникам, чем исламистские группировки вроде «Исламского государства» или Аль-Каиды». И добавил: «Русские пытаются использовать в своих целях любую найденную ими слабость или уязвимость».

Ответ на вопрос о том, какая угроза самая большая, зависит от точки, в которой находится отвечающий. Для жителя Сеула – это, видимо, будет северокорейский режим. Для Украины, стран Балтии и Европы в целом – режим Путина. Для Израиля – исламистские группировки и страны, которые официально ставят своей целью его уничтожить.

Но, несмотря на все многообразие угроз миру и безопасности на планете, а также субъективность восприятия их масштабов, есть возможность расставить эти угрозы по ранжиру и определить среди них главную. Такую возможность дает ответ на вопрос, какая страна или группировка может устроить ядерный апокалипсис. Ни КНДР, ни «Исламское государство», ни Аль-Каида это сделать в одиночку не смогут. Только путинский режим сегодня обладает возможностями спровоцировать планету на самоубийство и не имеет внутренних тормозов, которые при определенных обстоятельствах помешают ему это сделать. И эта угроза нарастает с каждым днем, поскольку обостряются проблемы внутри страны и война является для Путина единственным способом «сплотить нацию».

Поскольку никаких шансов демонтировать путинский режим изнутри, или хотя бы изменить его агрессивную внешнюю политику, не существует, остается надеяться только на то, что мировые лидеры, наконец, проснутся и вспомнят о своей ответственности перед народами. Шанс остановить Путина есть. И это – угроза полной и реальной, а не игрушечной международной изоляции и начало международного трибунала, пусть на первых порах и общественного.

Генерал Карлтон-Смит прав. Путин ищет и использует слабость и уязвимость, а перед лицом сплоченного мира он спасует. Даже если это будет часть мира в лице объединенных стран Запада.

Игорь Яковенко, «Детали»