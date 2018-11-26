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Генсек НАТО призвал РФ немедленно освободить украинских моряков

  • 26.11.2018, 21:35
Йенс Столтенберг
Фото: charter97.org/Иван Межуй

По его словам, действия РФ подтверждают модель ее поведения в последние годы.

НАТО призывает Россию "немедленно освободить моряков и корабли, которые она захватила" в результате инцидента в Керченском проливе. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции в понедельник, 26 ноября, передает DW.

"Оправдания применению военной силы против украинских кораблей нет", - подчеркнул генсек НАТО. По его словам, действия РФ "подтверждают модель поведения, которую мы наблюдаем в течение нескольких лет". При этом "России следует понять, что ее действия повлекут за собой последствия", отметил он. Столтенберг выразил полную поддержку Украине со стороны альянса и особо выделил необходимость "спокойствия и сдержанности".

Ранее в этот же день Лондон и Париж осудили действия России в Керченском проливе.


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