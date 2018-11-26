ОНТ показало пуски «Полонезов» под гимн ЕС 1 26.11.2018, 21:30

Фото: ria.ru

Кадры их запуска показали под «Оду к радости» Людвига ван Бетховена.

В субботнем информационном выпуске канала ОНТ вышел в эфир большой репортаж из части ракетных войск в городе Осиповичи Могилевской области, где базируются отечественные ракетные комплексы «Полонез», передает nn.by.

Кадры их запуска в эфире ОНТ показали под «Оду к радости» немецкого композитора Людвига ван Бетховена. Это произведение является официальным гимном Европейского Союза.