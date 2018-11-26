В Минске задержали бывшего политзаключенного Дмитрия Полиенко 26.11.2018, 21:42

Дмитрий Полиенко

Фото: spring96.org

Его будут судить 6 декабря.

Вечером 26 ноября в Минске задержали бывшего политзаключенного Дмитрия Полиенко. В октябре Полиенко освободили из бобруйской колонии после 1,5 года заключения, передает «Радыё Свабода».

Позже Дмитрия Полиенко отпустили. Его будут судить 6 декабря написала в «Фейсбуке» Марина Носенко.

В 17 часов Полиенко разговаривал с сотрудником Заводского РОВД, который «мониторит» бывшего политзаключенного, сказала подруга Полиенко Анастасия. Полиенко говорил, что не будет посещать назначенные ему после освобождения лекции, «так как это незаконно».

В 18 часов Полиенко вместе с подругой отвезли в городской отдел милиции № 2. В 18:45 сотрудники Заводского РОВД сообщили Насте, что 26 ноября Полиенко «вряд ли отпустят», на него составили два протокола и будут судить 27 ноября.

Дмитрий Полиенко

Фото: RFE/RL

Полиенко находится под наблюдением милиции и должен найти «официальную» работу. До этого момента Полиенко должен ежедневно с 17 до 18 часа присутствовать в РОВД на лекциях по трудоустройству.

«Он ходил 3 раза, просто они сидели час в актовом зале и уходили», - сказала подруга Полиенко Анастасия.

Ранее сообщалось, что Дмитрий устроился на работу.