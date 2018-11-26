В Варшаве активисты вышли на протест перед зданием посольства РФ 26.11.2018, 21:48

Протест перед посольством России в Варшаве

Фото: PAP/Paweł Supernak

Люди вышли на акцию в знак протеста против агрессии России в Азовском море.

В Варшаве активисты вышли на протест перед зданием посольства России. В протесте принимают участие поляки, украинцы, белорусы, а также россияне. Они выступают против агрессии Российской Федерации в Азовском море и требуют освободить украинских моряков, которые находились на захваченных суднах, передает «Радио Польша».

В воскресенье, 25 ноября, ФСБ РФ обстреляла и захватила три украинских военных корабля, которые переходили из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.

Протест перед посольством России в Варшаве

Фото: PAP/Paweł Supernak

В связи с конфликтом в Азовском море президент Украины Петр Порошенко предложил ввести военное положение сроком на 30 дней.