Британский парламент назвал дату голосования по Brexit 26.11.2018, 22:05

Голосованию будут предшествовать пятидневные дебаты.

Британский парламент в понедельник, 26 ноября, назвал дату голосования по выходу Великобритании из состава Евросоюза ("Брекзит"). Палата общин проведет голосование 11 декабря. Ему будут предшествовать пятидневные дебаты, передает DW.

В течение предстоящих недель парламенту предстоит "детально изучить соглашение", а также "выслушать избирателей и принять решение в наших национальных интересах", заявила британский премьер-министр Тереза Мэй.

Участники саммита ЕС одобрили соглашение о "Брекзите"

25 ноября главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на внеочередном саммите в Брюсселе поддержали 585-страничный договор о выходе Великобритании из Евросоюза, который был согласован 13 ноября. Кроме того, на встрече была подписана политическая декларация, регулирующая отношения между ЕС и Лондоном после "Брекзита". Наблюдатели отмечают, что многие британские депутаты настроены голосовать против соглашения.

Великобритания планирует выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года.