Парубий: В текст законопроекта о введении ВП добавлен пункт о проведении выборов президента Украины 1 26.11.2018, 22:21

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Андрей Парубий

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Датой выборов президента Украины остается 31 марта 2019 года.

В законопроект №9338 об утверждении указа президента о введении военного положения внесен пункт о проведении президентских выборов 31 марта 2019 года и об ограничении срока действия военного положения 30 днями. Об этом, открывая внеочередное заседание Верховной Рады, сказал спикер Андрей Парубий, передает корреспондент издания "Гордон".

"В ходе дебатов мы совместно пришли к пониманию, что срок действия военного положения сокращается с 60 дней до 30-ти. И будет указано, что выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. То есть в срок, предусмотренный законом Украины", – заявил Парубий.

Президент Украины Петр Порошенко уже внес в Раду обновленный указ о введении военного положения в стране на 30 суток, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

25 ноября Порошенко на заседании СНБО заявил о поддержке предложения Военного кабинета ввести в Украине военное положение в связи с захватом украинских кораблей в Черном море. 26 ноября он подписал соответствующий указ, который был направлен на утверждение Верховной Рады.

Указ предусматривал, что военное положение вводится на 60 дней, с 26 ноября 2018 года до 25 января 2019 года. Позже Порошенко уточнил, что предложит парламенту ввести его с 9.00 28 ноября на 30 дней, чтобы не повлиять на ход избирательной кампании.