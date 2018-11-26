Брестчане намерены провести шествие под названием «Заводу здесь не место!» 26.11.2018, 22:27

Фото: svaboda.org

Демонстрацию хотят провести прямо у забора аккумуляторного завода.

Противники строительства аккумуляторного завода компании «АйПауэр» вновь пытаются добиться проведения разрешенных массовых мероприятий, передает «Радыё Рацыя».

Об этом сообщил правозащитник Роман Кисляк, который помогает инициативной группе противников разбираться в юридических вопросах:

- Мы подали в райисполком одну заявку на демонстрацию под названием «Заводу здесь не место!» - прямо у забора этого завода. И также подали три заявки на митинг в «Парке воинов-интернационалистов». Все это на один день. Мы надеемся, что нам все-таки разрешат рано или поздно наши массовые мероприятия.

Ответы властей о том разрешат ли проведение митингов, согласно законодательству, заявители получат не позднее чем за пять дней до предполагаемых массовых мероприятий. Ближайшее из них, протестующие против завода, в заявке указали на 9 декабря.