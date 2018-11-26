Европарламент: Эскалация в Азовском море представляет угрозу для европейской безопасности 2 26.11.2018, 22:35

Европарламент призывает РФ принять меры для деэскалации

Об этом говорится в заявлении, подписанном шестью председателями комитетов и делегаций Европейского парламента.

"Мы требуем, чтобы Россия вела себя ответственно и немедленно приняла меры для деэскалации ситуации, которая потенциально может представлять угрозу европейской безопасности и стабильности", - говорится в заявлении.

"Мы ожидаем, что Россия восстановит свободу судоходства в Керченском проливе и призываем все стороны к немедленной деэскалации ситуации. Строительство Керченского моста без согласия Украины уже является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины и привело к милитаризации Азовского моря, а также к дальнейшему обострению конфликта", - заявили евродепутаты.

Отдельно парламентарии отметили, что принимают во внимание сегодняшние обсуждения в Раде относительно военного положения и внимательно следят за развитием событий.