В Украине введено военное положение 4 26.11.2018, 22:41

2,242

Верховная Рада Украины согласилась ввести военное положение на 30 дней.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в стране на основе решения Совета национальной безопасности и обороны Украины. Этот документ одобрила Верховная Рада. Положение будет действовать с 26 ноября по 26 декабря 2018 года.

Текст указа размещен на сайте главы украинского государства.

«Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине" (прилагается, секретно, без пункта 12 - несекретно)», - говорится в документе.

Контроль над выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны, введенного в действие этим указом, возлагается на секретаря СНБО Александра Турчинова. Указ вступает в силу со дня его опубликования, сообщает агентство «Уніан».

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны единогласно рекомендовал парламенту поддержать проект закона, которым утверждается указ президента о введении военного положения в Украине. В соответствии с положением будут временно ограничены конституционные права и свободы гражданина Украины, предусмотренных статьями 30-34, 38, 39, 41-44 и 53 Конституции страны.

Это решение было принято после российско-украинского конфликта в Керченском проливе, который случился вчера.

Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил о том, что пограничники планируют перейти на усиленный режим охраны границы из-за агрессии России в Азовском море. Он также предложил ограничить въезд в Украину для некоторых категорий россиян.

-- Предлагаю для некоторых граждан Российской Федерации все-таки ограничить въезд на территорию Украины, – заявил Цигикал.

По словам главы Госпогранслужбы, для украинцев в пунктах пропуска никаких ограничений не будет.

В свою очередь президент Петр Порошенко заявил, что поддерживает такую инициативу.

-- Действуйте в рамках своих полномочий, я, как президент, как верховный главнокомандующий готов поддержать любые ваши инициативы, – сказал Порошенко.