В Украине введено военное положение

В Украине введено военное положение4
- 26.11.2018, 22:41
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Верховная Рада Украины согласилась ввести военное положение на 30 дней.
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в стране на основе решения Совета национальной безопасности и обороны Украины. Этот документ одобрила Верховная Рада. Положение будет действовать с 26 ноября по 26 декабря 2018 года.
Текст указа размещен на сайте главы украинского государства.
«Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине" (прилагается, секретно, без пункта 12 - несекретно)», - говорится в документе.
Контроль над выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны, введенного в действие этим указом, возлагается на секретаря СНБО Александра Турчинова. Указ вступает в силу со дня его опубликования, сообщает агентство «Уніан».
Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны единогласно рекомендовал парламенту поддержать проект закона, которым утверждается указ президента о введении военного положения в Украине. В соответствии с положением будут временно ограничены конституционные права и свободы гражданина Украины, предусмотренных статьями 30-34, 38, 39, 41-44 и 53 Конституции страны.
Это решение было принято после российско-украинского конфликта в Керченском проливе, который случился вчера.
Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил о том, что пограничники планируют перейти на усиленный режим охраны границы из-за агрессии России в Азовском море. Он также предложил ограничить въезд в Украину для некоторых категорий россиян.
-- Предлагаю для некоторых граждан Российской Федерации все-таки ограничить въезд на территорию Украины, – заявил Цигикал.
По словам главы Госпогранслужбы, для украинцев в пунктах пропуска никаких ограничений не будет.
В свою очередь президент Петр Порошенко заявил, что поддерживает такую инициативу.
-- Действуйте в рамках своих полномочий, я, как президент, как верховный главнокомандующий готов поддержать любые ваши инициативы, – сказал Порошенко.