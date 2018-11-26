Опубликован топ-10 спортивных клубов с самыми высокими зарплатами в мире 1 26.11.2018, 23:00

«Барселона» - первый спортивный клуб в мире со средней зарплатой более £ 10 млн.

Испанская "Барселона" стала первой спортивной командой в мире, средняя зарплата в которой превысила £ 10 млн в год, передает championat.com.

По данным Sky Sports, средняя зарплата в “Барселоне” составляет £ 10,45 млн (€ 11,81 млн). Вторым в мире идет мадридский "Реал" — £ 8,10 млн (€ 9,16 млн). Также в топ-10 по средним зарплатам входят еще два футбольных клуба — "Ювентус" (£ 6,73 — € 7,6) и "Манчестер Юнайтед" (£ 6,53 — € 7,38).

Полностью топ-10 спортивных клубов с самыми высокими средними зарплатами в мире выглядит так:

1. "Барселона" (футбол, £ 10,45 млн — € 11,81)

2. "Реал" Мадрид (футбол, £ 8,10 — € 9,16)

3. "Оклахома-Сити Тандер" (баскетбол, £ 7,85 — € 8,87)

4. "Голден Стэйн Уорриорз" (баскетбол, £ 7,82 — € 8,84)

5. "Вашингтон Уизардз" (баскетбол, £ 7,63 — € 8,63)

6. "Торонто Рэпторз" (баскетбол, £ 7,58 — € 8,57)

7. "Хьюстон Рокетс" (баскетбол, £ 7,49 — € 8,47)

8. "Майами Хит" (баскетбол, £ 7,04 — € 7,96)

9. "Ювентус" (футбол, £ 6,73 — € 7,61)

10. "Манчестер Юнайтед" (футбол, £ 6,53 — €7,38).