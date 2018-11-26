В каких регионах Украины вводится военное положение

В каких регионах Украины вводится военное положение7
- 26.11.2018, 23:12
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Президент Украины зачитал список регионов, в которых с 28 ноября вводится военное положение.
Президент Украины Петр Порошенко внес в парламент обновленный указ о введении военного положения, который предусматривает, что особый режим должен быть установлен не на всей территории страны, как предполагалось ранее. Об этом глава государства сообщил, выступая в на внеочередном заседании Верховной Рады, передает gordonua.com.
"Предусмотрено по итогам обсуждения введение военного положения исключительно в областях, которые находятся вдоль российской границы, вдоль приднестровского участка украинско-молдовской границы и вдоль побережья Азовского и Черного морей. Именно там, где может быть нанесен удар", – сказал он.
Порошенко зачитал список регионов, в которых с 28 ноября вводится военное положение.
Винницкая;
Луганская;
Николаевская;
Одесская;
Сумская;
Харьковская;
Черниговская;
Херсонская;
внутренние воды Азово-Керченской акватории.
Порошенко подчеркнул, что срок, на который объявляется режим военного положения, сокращен с 60 до 30 дней.