Украина просит мир направить в Черное и Азовское моря военный флот 2 26.11.2018, 23:31

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Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Депутаты Верховной Рады Украины приняли обращение к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, ПА НАТО, ПА ОБСЕ, ПА ГУАМ и парламентам стран мира.

Верховная Рада на внеочередном заседании сегодня, 26 ноября, потребовала от РФ освободить украинских моряков, а от международных партнеров - направить в Черное и Азовское моря свои военные корабли. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

За обращение парламента к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, ПА НАТО, ПА ОБСЕ, ПА ГУАМ и парламентам стран мира проголосовали 272 депутата.

Украинская Рада требует от РФ освободить пленных украинских моряков, а также немедленно предоставить медицинскую помощь раненым. Международных партнеров Рада просит применить новые и усилить уже действующие санкции против РФ до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Международным организациям предлагает направить наблюдателей в район Черного и Азовского морей. А морские государства просит направить военные корабли в Черное и Азовское моря, чтобы не допустить эскалации со стороны России. В обращении также речь идет о том, что реализация проекта Северный поток-2 представляет угрозу для безопасности в Европе.

Ранее сегодня Рада ввела военное положение в пограничных областях страны на 30 дней, а не на 60, как планировалось раньше. Речь идет о Винницкой, Луганской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. В документе отдельно отмечается, что президентские выборы пройдут по плану, 31 марта.