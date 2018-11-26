Введение военного положения в Украине: главное 26.11.2018, 23:51

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Фото: УНИАН

Что это значит и как изменится жизнь украинцев.

Верховная рада Украины поддержала введение военного положения в областях Украины, которые граничат с Россией сроком на 30 дней. Это Винницкая, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская , Черниговская, Херсонская, а также внутренние воды Керченской акватории.

Напомним, Петр Порошенко поддержал решение о введении военного положения в Украине в результате атаки России на корабли ВМС Украины. Верховная Рада провела внеочередное заседание 26 ноября, в ходе которого народные депутаты рассмотрели это предложение.

Также, днем под Радой собрались активисты с требованием ввести военное положение, а также разорвать договор Украины и России об пользовании акваторией Азовского моря и Керченским проливом.

Ранее парламентский комитет по нацбезопасности Украины по результатам заседания поддержал законопроект о введении военного положения в Украине.

Все подробности – в материале «РБК-Украина».

Рада одобрила введение военного положения

В ходе внеочередного заседания парламент поддержал указ президента Украины о введении военного положения в Украине. За соответствующий законопроект проголосовали 276 народных депутатов.

Однако в уже опубликованный указ были внесены правки во время выступления Петра Порошенко в парламенте. В частности, изменились 2 пункта:

Действие военного положения сокращено до 30 дней. Оно начинает действовать с 9:00 28 ноября 2018 года;

Действие военного положения распространяется только на те области, которые граничат с РФ. Это Винницкая, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская , Черниговская, Херсонская, а также внутренние воды Керченской акватории.

МВФ продолжает сотрудничество с Украиной

Постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил о том, что Фонд не имеет никаких юридических ограничений для сотрудничества с Украиной из-за ведения военного положения. Также он сообщил, что МВФ наблюдает за развитием ситуации в нашей стране, а также надеется на ее скорейшую деэскалацию.

Порошенко выступил с заявлением

Петр Порошенко выступил с заявлением в связи с предложением ввести военное положение в Украине. Президент Украины сообщил о том, что действия России в Азовском море свидетельствуют о том, что это была спланированная операция. По его словам, Украина должна усилить свою оборону. Он объяснил, что введение военного положения не означает объявление войны. Также он рассказал, что мобилизация не является обязательным условием, частично она может быть объявлена только в случае необходимости.

Кроме того, Порошенко заявил, что военное положение он предлагает ввести не на 60 дней, как говорилось ранее, а на 30. Это позволит начать избирательный процесс вовремя, как и планировалось - 30 декабря. Соответственно, введение военного положения никак не повлияет на проведение президентских выборов в Украине.

Порошенко внес в Раду закон о военном положении, сам указ опубликован на сайте президента

Петр Порошенко внес в Раду проект закона о введении военного положения в Украине. Сам указ опубликован на сайте президента.

Как известно, в СНБО предлагают ввести военное положение на 60 суток - с 14:00 26 ноября до 14:00 25 января 2019 года.

Согласно указу предлагается провести частичную мобилизацию - организовать учебные сборы резервистов в необходимом количестве.

Как сообщил глава комитета Рады по нацбезопасности Сергей Пашинский, во время действия военного положения права и свободы граждан Украины ограничены не будут.

Как военное положение отразится на жизни украинцев

Если в ходе внеочередного заседания парламент поддержит решение президента о введении военного положения в Украине, то согласно соответствующему закону "О правовом режиме военного положения", Порошенко должен будет издать Указ.

В этом Указе будет четко прописано:

обоснованная необходимость введения военного положения;

территория, на которую будет распространятся действие военного положения;

все задания, которые возложены на военное командование Украины;

задания, которые возложены на субъекты обеспечения гражданской защиты;

полный перечень прав и свобод граждан Украины, которые на время действия военного положения будут ограничены.

Военное положение вводится на четко определенный срок, и заканчивает действие, соответственно, после окончания этого срока. В то же время, президент Украины может принять решение об отмене действия военного положения досрочно.

Во время заседания СНБО Петр Порошенко заявил о том, что если в Украине будет введено военное положение, то это не будет ограничивать права украинских граждан.

На том же заседании глава Госпогранслужбы Петр Цигикал предложил ограничить пересечение границы некоторыми категориями граждан России. На украинцев это ограничение распространяться не будет.

Глава Нацбанка Яков Смолий в свою очередь отметил, что возможное введение военного положения никак не отразится на работе банковской системы.

Что произошло

Россия атаковала корабли украинских ВМС в Азовском море. В связи с этим срочно был созван военный кабинет, на котором Петру Порошенко было предложено ввести военное положение в Украине. Президент Украины поддержал это предложение.

Что значит введение военного положения

В условиях военного положения могут ограничиваться права и свободы граждан, вводиться обязательная трудовая повинность и комендантский час, изыматься личное имущество граждан, ограничиваться свобода слова, запрещаться проведение массовых акций, откладываются выборы и т.д.

Все возможные меры должны быть прописаны в указе президента, утвержденном Верховной Радой.

Петр Порошенко уже объявил, что права граждан в связи с возможным введением военного положения ограничиваться не будут.

Почему Россия атаковала украинские суда

Рано утром 25 ноября в украинский артиллерийский катер "Бердянск" сообщил портам Керчь и Кавказ о том, что собирается пройти через Керченский пролив, направляясь в Мариуполь. Однако ответа не последовало, хотя сообщения от катера были получены.

Через время были зафиксированы переговоры этих портов с российскими кораблями о том, что зафиксированы корабли ВМС Украины. На сообщения же украинских судов ответа не последовало.

Около 9:39 украинский катер, который проходил через Керченский пролив, был атакован российскими судами. В результате атаки был поврежден двигатель катера.

Днем Минобороны зафиксировали несколько боевых вертолетов Ка-52. В то же время, российские суда свободно проходили через керченский пролив.

В 19:00 судна России начали преследовать корабельную группу украинских ВМС с ультиматумом остановится. Также российские корабли угрожали применить оружие.

В 20:33 РФ атаковала украинские корабли.

В результате три судна ВСМ Украины были захвачены, а шесть украинских моряков получили ранения.