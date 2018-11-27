Военное положение в Украине: как принималось решение 27.11.2018, 8:04

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Фото: EPA

Президентский указ претерпел некоторые изменения.

Верховная рада утвердила указ президента Украины о введении в десяти областях страны военного положения сроком на один месяц.

Накануне ночью к решению о целесообразности введения военного положения на всей территории Украины пришел Совет национальной безопасности и обороны Украины, экстренно созванный после обстрела и захвата российскими кораблями украинских катеров у Керченского пролива, сообщает ВВС.

В процессе рассмотрения этого вопроса в украинском парламенте президентский указ претерпел некоторые изменения: изначально предложенный Петром Порошенко срок военного положения был сокращен вдвое, а зона действия военного положения была существенно сокращена.

Итоговое решение удалось принять только после того, как президент пошел на уступки части своих оппонентов. Еще одним результатом парламентского дня в Украине стало окончательное утверждение даты следующих выборов президента страны.

"Украина ни с кем не планирует воевать"

В десять вечера воскресенья, спустя несколько часов после инцидента вблизи Керченского пролива, президент Украины Петр Порошенко собрал заседание Военного кабинета, а в полночь началось заседание украинского Совбеза. После него, уже в ночь на понедельник, Петр Порошенко заявил о решении издать указ о введении в Украине военного положения сроком на два месяца.

До сих пор военное положение - особый правовой режим, который вводится на всей территории страны или ее части в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, - в Украине никогда не вводилось.

Анонсируя это решение, Порошенко особо подчеркивал: объявление военного положения не тождественно объявлению Украиной войны какому-либо государству, в данном случае России.

"Украина ни с кем не планирует воевать. Военное положение вводится исключительно с целью усиления обороны Украины на фоне возрастающей агрессивности и акта неприкрытой агрессии… со стороны России. Военное положение не означает нашего отказа от политико-дипломатического урегулирования освобождения украинской территории", - сказал он на заседании Совбеза.

Отдельно Порошенко заявил, что введение военного положения не будет предусматривать ограничения конституционных прав и свобод граждан.

Согласно украинскому законодательству, военное положение вводится в действие указом президента, который должна своим голосованием утвердить Верховная рада.

Текст президентского указа поступил в парламент только в обед понедельника и вызвал у депутатов Рады и внепарламентских наблюдателей целый ряд вопросов.

Почему сейчас?

Как депутаты парламента, так и рядовые пользователи соцсетей еще с ночи на понедельник задавались вопросом: почему решение о военном положении президент принял только сейчас.

Некоторые политические и общественные деятели действительно требовали от украинской власти введения военного положения еще с начала украинско-российского кризиса, с весны 2014 года.

Вот и сейчас наблюдатели задавались вопросом: почему катастрофа рейса МН17, Иловайский котел, штурм Дебальцево - события намного более масштабные, чем инцидент у Керченского пролива - не стали для официального Киева поводом для введения военного положения?

Злые языки, например, лидер оппозиционной Радикальной партии Олег Ляшко, утверждали, что причина этому - близость президентских выборов и низкие рейтинги действующего главы государства.

Сторонники президента оправдывались: Россия категорически отвергала свою причастность к боевым действиям в Донбассе, а сейчас акт агрессии был осуществлен российскими военными судами, и это ознаменовало новый этап гибридной войны.

"Никто уже теперь не скажет: "Их там нет". Никто не камуфлируется в зеленых гуманоидов или ополченцев. Это наглое и откровенное участие регулярных подразделений РФ, их демонстративное нападение на подразделение Вооруженных сил Украины. Это качественно другая ситуация", - заявил сам Порошенко.

Что делать с выборами?

Едва ли не главная претензия к указу президента - срок, на который он предложил ввести военное положение.

Его введение на 60 дней означало, что начать избирательную кампанию к президентским выборам в запланированные сроки - 31 декабря - не удастся: украинское законодательство запрещает проведение выборов во время действия военного положения. Соответственно, само голосование не сможет состояться в последний день марта.

Петра Порошенко, чьи рейтинги сейчас действительно не гарантируют ему прохождения во второй тур президентских выборов, заподозрили в желании использовать военное положение в целях удержания власти.

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О неготовности поддержать президентский указ в такой редакции сигнализировали даже некоторые представители провластных фракций парламента.

Права и свободы

Возмущение целого ряда депутатов Рады вызвал содержащийся в президентском указе перечень конституционных прав и свобод граждан, которые могут быть ограничены во время военного положения.

Несмотря на обещание президента ничего не ограничивать, в этом контексте в документе были перечислены 12 статей Конституции: от неприкосновенности жилища и тайны переписки до свободы слова, права на предпринимательскую деятельность и даже права на образование.

"Все, что тут написано , которая перед этим назвала себя сторонницей введения в Украине военного положения.

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Сторонники президента парировали: военное положение само по себе является ограничением прав и свобод граждан.

К тому же, то, что, согласно президентскому указу, некоторые права и свободы могут быть ограничены, это не значит, что они будут ограничены, говорил первый зампред парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник из "Блока Петра Порошенко".

Вопрос территории

Наконец, дискуссии в парламентском зале вызвало предложение президента ввести военное положение не только в Приазовье, а на всей территории Украины.

Для оппонентов Порошенко связь между инцидентом вблизи Керченского пролива и ограничением прав граждан в условном Закарпатье, находящемся в сотнях километров оттуда, была не очевидной, и они обвиняли президента в стремлении установить контроль над своими противниками.

Сторонники главы государства утверждали: угрозы Украине исходят не только с восточного фланга.

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"Объекты, от которых зависит обороноспособность страны, расположены по всей территории Украины", - говорил глава фракции "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов.

Заблокированная трибуна

Так или иначе, в четыре часа дня - запланированное время начала внеочередного заседания парламента - Рада не могла начать работу. Несколько десятков депутатов заблокировали парламентскую трибуну, требуя консультаций с президентом по поводу проблемных моментов его указа.

Сторонники президента обвиняли блокирующих в стремлении попиариться на жизненно важной для страны теме, те требовали уважать их право на участие в принятии важных для страны решений. В любом случае, работа Рады оказалась парализованной, а президент Порошенко, по сообщениям СМИ, уехал из парламента.

Спустя некоторое время он неожиданно появился на телеэкранах страны с неанонсированным ранее обращением к народу.

Из речи Порошенко стало ясно, что он согласился пойти навстречу части требований своих оппонентов.

"Совбез мне рекомендовал сегодня ввести военное положение на 60 дней. Хочу объявить вам мое решение - я буду предлагать парламенту ввести военное положение на 30 дней", - заявил он, пообещав заодно, что в середине декабря лично внесет в парламент постановление о назначении президентских выборов на 31 марта 2019 года.

Впрочем, перед возобновлением работы Рады консультации лидеров фракций и руководства парламента длились еще пару часов, и парламент приступил к работе только после того, как участники переговоров договорились утвердить дату президентских выборов немедленно после голосования о военном положении.

"Да, но"

Обсуждение вопроса о введении военного положения оставляло сомнения в том, что итоговое голосование парламентариев окажется результативным: слишком много возражений по поводу президентской редакции указа звучало с парламентской трибуны.

Кто-то - к примеру, представители "Оппозиционного блока" - категорически протестовали против самого утверждения военного положения.

Другие - например, "Батькивщина" Юлии Тимошенко - вроде как поддерживали военное положение как таковое, но были настроены против предусмотренного президентским указом ограничения прав и свобод граждан.

Отдельные депутаты требовали ограничить зону действия военного положения территориями, "подверженными откровенной агрессии" России.

Горячее обсуждение время от времени переходило во взаимные обвинения, а подчас и прямые оскорбления депутатами друг друга. При этом ход дискуссии не давал однозначного ответа на вопрос, проголосует ли за итоговое решение большинство парламентариев. В этом смысле решающим, кажется, стал спич вернувшегося в Раду Петра Порошенко.

Финальные уступки

В своей речи Порошенко сердитым, если не свирепым тоном заявил, что обратится к предусмотренным законом ограничениям прав и свобод граждан исключительно в случае наземной агрессии России против Украины.

Кроме того, он заявил, что в новом указе, зарегистрированном в парламенте взамен старому, зона действия военного положения ограничивается десятью областями Украины, которые граничат с Россией, Приднестровьем, а также имеют выход к Черному и Азовскому морям. Кроме этого, военное положение, по предложению Порошенко, будет действовать во внутренних водах Азово-Керченской акватории. Именно с этих направлений, по словам президента, наиболее вероятным является удар России.

По сути, президентские предложения удовлетворяли практически всех критиков его указа, которые не выступали против военного положения как такового. Так оно и случилось: сразу после того, как Порошенко закончил свою речь, спикер Рады Андрей Парубий поставил этот вопрос на голосование, и кнопки "за" нажали 276 депутатов при 226 необходимых для принятия закона голосах.

Немедленно после этого Рада 298 голосами "за" назначила очередные президентские выборы на давно запланированную дату - 31 марта 2019 года, тем самым сняв часть вопросов по поводу возможного переноса даты голосования.

А напоследок - приняла обращение к парламентам мира в связи с актом агрессии России против Украины.

На этом долгий и нервный парламентский день был окончен.