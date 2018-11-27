В Минск прибыл Медведев
- 27.11.2018, 8:12
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В столице Беларуси назначено заседание глав правительств стран ЕврАзЭС.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл вечером в понедельник в Минск, где 27 ноября пройдет заседание межправительственного совета ЕврАзЭС, сообщает interfax.by.
В этом году Россия является председателем во всех органах Евразийского экономического союза, в том числе и в межправительственном совете. В 2019 году председательство перейдет к Республике Армения.
Медведев выступит на заседании Евразийского межправительственного совета.