В Минск прибыл Медведев 27.11.2018, 8:12

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фото: kremlin.ru

В столице Беларуси назначено заседание глав правительств стран ЕврАзЭС.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл вечером в понедельник в Минск, где 27 ноября пройдет заседание межправительственного совета ЕврАзЭС, сообщает interfax.by.

В этом году Россия является председателем во всех органах Евразийского экономического союза, в том числе и в межправительственном совете. В 2019 году председательство перейдет к Республике Армения.

Медведев выступит на заседании Евразийского межправительственного совета.